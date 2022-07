LA HABANA, Cuba. — Desde el centro penitenciario de máximo rigor El Pitirre, también conocido como la 15-80, ubicado en la carretera Santa María del Rosario, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, el preso político Yasser Fernando Rodríguez González denunció la aparición de un brote de dengue que desde hace varios días afecta a una parte de la población penal.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet, el recluso recalca que el mayor Gerardo, agente de la Seguridad del Estado, lo amenazó con “desaparecerlo” en caso de que denunciara la situación en el penal.

Rodríguez González señala que los afectados con sospecha de dengue no han recibido tratamiento médico, a pesar de que muchos se encuentran en muy malas condiciones. Subraya, además, que al menos hasta el lunes 25 de julio había más de 16 presos con fiebre, y que algunos habían sufrido convulsiones.

De acuerdo con el testimonio del preso político, el personal del penal no les ha suministrado ningún tipo de medicamento a los pacientes, pues alegan no disponer de ellos en la prisión. Asimismo, indica que, de vez en cuando, pasa un preso enfermero preguntando si hay alguien con fiebre, lo cual provoca el descontento de los reclusos, pues la supuesta pesquisa no tiene sentido si no les van a dar tratamiento.

Apunta Rodríguez González que entre los contagiados figuran Hermes David Lores Leyva, Jaime Marón Fabré, Darián Fraide Rivera y Luis Reinaldo Sic Roque, quienes se encuentran en el área que conocida como el depósito, donde, según revela el preso político, hay una acumulación permanente de agua.

También denuncia la falta de asistencia médica para sus problemas de salud, pues las autoridades penitenciarias continúan engañándolo una y otra vez con plazos falsos para llevarlo a las consultas de oftalmología y estomatología.

