MIAMI, Estados Unidos. – El preso político del 11J Wilfredo Castillo González, de 55 años, recibió una licencia extrapenal por un año después de sufrir un infarto en la cárcel de Agüica, donde cumplía una sentencia de 15 años por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Colón, Matanzas, de acuerdo con el reporte de Martí Noticias.

Castillo relató a ese medio los momentos de angustia vividos en prisión que culminaron en su hospitalización: “Hacía cinco días que me estaba dando el dolor de pecho y no llamé a los policías. El 26 [de febrero] en la mañana, como a los siete días, me dio un dolor que me tumbó en el piso. Dos presos me cargaron hasta la Enfermería, allí me atendieron y me mandaron de nuevo para el piso. Alrededor de las 9:00 de la noche me volvió a dar”.

Tras ser diagnosticado con un infarto en la Enfermería de la prisión, Castillo fue trasladado primero al Hospital Docente “Mario Muñoz Monroy” y luego al Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente “Faustino Pérez” en la capital provincial.

Poco después, se le concedió la licencia extrapenal: “Como a los siete días me dieron la licencia extrapenal. Me dijeron que es por un año. Al año me la renuevan si los estudios clínicos determinan que no estoy acto para estar en un establecimiento penitenciario”.

El Código Penal cubano permite a los tribunales, bajo orientación del Ministerio del Interior, otorgar este tipo de licencia por el tiempo que consideren necesario.

Castillo González había sido condenado por el Tribunal Militar Territorial Central por los supuestos delitos de “sabotaje” y “desórdenes públicos”, tras protestar por la falta de servicios básicos y el manejo gubernamental de la pandemia de COVID-19.

“Yo fui a las protestas a quejarme porque no había luz, por el hambre, porque la gente estaba muriendo de COVID… Por eso me manifesté, porque no estoy de acuerdo con el Gobierno”.

Un recurso de casación presentado a favor de Castillo y otros 11 manifestantes fue rechazado, alegando que los protestantes habían cometido actos vandálicos. El documento oficial describe las manifestaciones como actos en contra de la “Revolución Cubana” impulsados por “ciudadanos inescrupulosos”.

Con respecto al resto de los presos políticos que se mantienen encarcelados, Castillo aseguró: “Yo les deseo a ellos que salgan pronto y el que quiera irse que se vaya. Mejor sería que el país cambiara, pero esto no va a cambiar nunca y se va a pique”.

