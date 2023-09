LA HABANA, Cuba. – El prisionero político cubano Alien Tijerino Castro, condenado en el 2022 a cuatro años de privación de libertad por lanzar más de 500 octavillas en una calle de Centro Habana, continúa en el penal de máxima seguridad Combinado del Este a la espera de que las autoridades carcelarias le autoricen la promoción a régimen de mínima severidad.

Así lo denunció el propio activista a través de un audio enviado a CubaNet, en el cual especifica que ya lleva dos años y cinco meses recluido y que todavía no le han dado “la mínima”, es decir, el traslado a campamento.

“Ellos me sancionan a mí a cuatro años, me sancionaron con su ley, ahora yo con la ley de ellos. Estoy exigiendo mis derechos, con una sanción de cuatro, al año ya el preso tiene que estar en su cambio de régimen. Así que ya estoy pasado de la condicional; mantengo una buena conducta y ni me dan el cambio ni me dan la libertad condicional; tienen a mi esposa engañada, le dicen mentiras”, aseguró.

De acuerdo con las normas del régimen cubano, el recluso tiene derecho a solicitar su cambio a un régimen de mínima severidad y ser trasladado a un campamento de trabajo correccional para terminar de cumplir su sentencia, donde luego podría evaluarse su libertad condicional.

A Tijerino Castro, recluido desde el 19 de junio de 2021, le correspondía el cambio de régimen el pasado mes de junio; sin embargo, le fue denegado.

Según dictamina el artículo 54.3 del Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano, “el arribo al mínimo de permanencia establecido para el análisis de cualquier tipo de promoción no es condición suficiente para una condición favorable, si esta no se conjuga con el análisis integral del resto de los requisitos”.

Estas condiciones se refieren a “tener en cuenta la valoración integral de la conducta observada por el interno durante el cumplimiento de su sanción y su pronóstico, los mínimos de permanencia establecidos, las características personales y los antecedentes penales”.

Documento legal sobre el caso de Alien Tijerino Castro (Foto: CubaNet)

El preso político está sancionado por el supuesto delito de propaganda enemiga, específicamente por lanzar octavillas junto a un grupo de activistas “con frases y consignas martianas, exigiendo la libertad para los presos políticos y de conciencia, así como el cambio de sistema”.

“[Fue] una cosa que en cualquier país del mundo que exista verdaderamente democracia es algo normal; no hubo un desorden público, no hubo violencia, no hubo vandalismo, lo que hubo fue una expresión de libertad por manifestarme sobre lo que dicen ellos que es el proceso revolucionario”, expresó.

El documento de las Conclusiones Provisionales refiere que tanto Tijerino Castro como otros acusados, entre ellos el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, “el día 14 de junio de 2021 (…) con el marcado interés de crear un ambiente desestabilizador del sistema político, social y de desarrollo económico interno del país”, se dirigieron a un edificio de la calle Zanja, en Centro Habana, y desde su azotea “lanzaron más de 500 octavillas con consignas antigubernamentales”.

Las proclamas tenían escritas expresiones como “Patria y Vida”, “El pueblo exige elecciones libres, el pueblo exige democracia”, “Libertad para los presos políticos”, “PNR-MININT-DSE no más represión, luchen del lado correcto”, así como frases de José Martí y Antonio Maceo.

Según aclaró Tijerino Castro, miembro de la ONG Delibera, se realizaron otros lanzamientos de octavillas en fechas anteriores. Por su parte, el mismo día que lo detuvieron, el 19 de junio, acababa de lanzar un grupo de proclamas para exigir la liberación de Valle Roca, quien había sido detenido cuatro días antes.

“Voy a seguirles demostrando a ellos que todo lo que yo plasmé en esos papeles es cierto; que sí se violan los derechos, que sí hay corrupción política aquí adentro”, manifestó.