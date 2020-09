Preso Noel López González lleva más de 45 días en huelga de hambre

LA HABANA, Cuba. – El preso Noel López González, condenado en 2007 a 12 años de prisión por “tráfico de personas”, lleva más de 45 días en huelga de hambre en la prisión Combinado del Este, en La Habana.

López González permanece en ayuno desde el 9 de agosto. Su salud empeora rápidamente sin recibir asistencia médica. Según un recluso que se comunicó vía telefónica, tiene las piernas bastante inflamadas (posible síntoma de insuficiencia renal), fuertes dolores de estómago y se le ve cada vez más decaído.

El ex preso político del grupo de los 75, Eduardo Díaz Fleitas, ha recibido presión de la policía política para que quite de su casa los carteles en apoyo a López González y a su reclamo. Los agentes le informaron que a Noel no le darán ningún beneficio.

López González también está padeciendo de hemorroides como resultado del prolongado ayuno.

Además de la condena original de 12 años, al preso le aumentaron 10 años de sanción conjunta por otro supuesto delito que no fue probado, por lo que aún le quedan dos años por cumplir.

En febrero de 2015, tras una prolongada huelga, Noel López fue trasladado desde la prisión de Kilo 8, en Camagüey, hasta el hospital militar Dr. Carlos J. Finlay, en La Habana, con el objetivo –según las autoridades– de preparar sus documentos para salir del país. En esa ocasión el capitán del MININT Edelmiro Ávila le garantizó que tendría la salida si se comprometía a abandonar el país.

“Estás libre, autorizado para viajar. Aquí no te queremos, y en la calle menos. Si necesitas algún documento, te lo damos”, cosa que nunca cumplieron.

El pasado mes de agosto a López González le correspondía una revisión de su causa para aplicarle el régimen de mínima severidad, que le fue negado.