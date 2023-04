MIAMI, Estados Unidos. — El preso político Abel Machado Conde, manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), aseguró que se quitaría la vida si continuaban los abusos en su contra en la cárcel de Quivicán (Mayabeque), donde se encuentra recluido.

En carta enviada a su madre, Olga Conde, el joven, que padece un trastorno mental, le confesó que no quería seguir sufriendo en prisión.

“Mamá, lo siento. Te amo con toda el alma, pero si me echan un día más sin haber hecho nada me voy a quitar la vida. Ya no aguanto más”, señala la misiva.

En marzo del presente año, la madre del preso político dijo a Radio Televisión Martí que su hijo fue víctima de maltratos por parte de un oficial de la prisión de máxima seguridad de Quivicán.

Machado Conde habría sido golpeado por el segundo jefe de la prisión, quien intentó regresarlo por la fuerza al mismo destacamento de donde tuvo que ser transferido tras ser amenazando por un preso común de alta peligrosidad.

En la última carta enviada a su madre, el joven hace referencia a estos abusos.

“Después que ese tipo me dio los golpes y me levantaron la causa yo me di cuenta que todo fue cuadrado para joderme. Pero no me va a maltratar más nadie, ya estoy cansado de tanto sufrimiento. Lo siento mucho por ti, pero si eso pasa me quito la vida. Ya está bueno ya de sufrir. Te quiero con toda el alma y dile a mi hermanito que si llega ese día lo único que le pido es que siempre le hable de mí a mis sobrinitos, que los quiero con toda el alma y el corazón. Los amo mucho. Tu hijo Abel”, señala el texto.

Desde que está privado de libertad, Abel Machado Conde ha intentado suicidarse en dos ocasiones.

“Las personas con este tipo de trastornos son especialmente vulnerables y requieren un trato especial. El régimen cubano no cesa la represión y el hostigamiento. Cualquier cosa que le suceda a este joven es responsabilidad total de ellos”, denunció en Twitter la plataforma Ni un preso político más en Cuba.