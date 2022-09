LA HABANA, Cuba. – El preso político Walfrido Rodríguez Piloto, condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), denunció vía telefónica desde la prisión de Valle Grande que los “sicarios” del centro penitenciario le preparan una “encerrona” para doblegarlo.

“Los dirigentes de la prisión mandaron a los jefes de grupos a que me obligaran a comer en el comedor y a vestirme de preso; y les dijeron que si no lo hacía me botaran la comida. Llevan tiempo negándome la asistencia médica y nunca hay un medicamento para mí”, denunció Rodríguez Piloto desde prisión.

De acuerdo con su testimonio, otros reclusos del penal tienen la orden de propinarle una golpiza.

“Es una orden de la Seguridad del Estado porque desde que llegué a este campo de concentración [prisión Valle Grande] han tratado de violar todos mis derechos e insisten en obligarme a que me ponga ropa de preso. Por eso he recibido varias manos de golpes en el pasado”, aseguró.

El preso político también alertó que las autoridades carcelarias utilizan a reos comunes como “sicarios” para hacer el trabajo sucio contra los presos políticos. “Son capaces hasta de matarnos para congraciarse con el régimen y ganar algo a cambio”.

Rodríguez Piloto denunció que el régimen cubano se muestra indolente y despreocupado ante su situación de salud, la que calificó de “pésima” por estar padeciendo de asma bronquial crónica, presión arterial, úlcera aguda, migraña y dermatitis crónica.

El 11 de julio de 2021 Walfrido Rodríguez Piloto salió a las calles de la barriada de El Palenque, en el municipio La Lisa, para exigir pacíficamente el fin de la dictadura cubana. Meses después de su arresto fue sentenciado a 10 años de cárcel por su participación en las históricas protestas.

En 2011 el opositor fue sentenciado a cinco años de cárcel luego de protagonizar una protesta pacífica en la Plaza de la Revolución, junto a otros cuatro activistas.

Alrededor de un año después, Rodríguez Piloto fue excarcelado gracias a un indulto del gobernante Raúl Castro, en el que fueron incluidos otros seis reos condenados por motivos políticos.

