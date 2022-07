MIAMI, Estados Unidos.- La Presidencia de Cuba se creó este jueves una cuenta en la red social de TikTok y la polémica quedó servida. Poco menos de una hora después de la primera publicación los cubanos arden en casi todas las redes sociales donde se ha compartido el video.

La cuenta en la nueva plataforma, que se llama exactamente igual que en Twitter o Facebook: Presidencia de Cuba, hasta el momento de redactar esta nota tenía apenas 28 seguidores, 9 Likes y un video que ha desatado decenas de críticas y burlas.

En el clip, de apenas unos segundos, se muestra al gobernante Miguel Díaz-Canel en el Consejo de Estado caminar hacia varios dirigentes castristas, entre los que se encuentran el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el exespía Gerardo Hernández, a quienes saludó, y poco después dirigirse a un estrado presumiblemente a leer un discurso.

El contenido del material audiovisual en sí no es lo que ha hecho saltar por las nubes la paciencia de los cubanos, sino los disímiles detalles entrelíneas del video de presentación, desde el tema musical hasta la hipocresía de usar una red social a la que los cubanos en la isla no pueden acceder si no es con un VPN.

“Cuando crees que ya lo has visto todo acerca de este puesto a dedo … ‘Eye of the tiger’ … ¿De verdad?”, dijo un internauta en referencia al tema musical escogido para el material.

“Eye of the Tiger” es un clásico estadounidense. La canción, de la banda de rock Survivor fue lanzada como sencillo de su tercer álbum, del mismo nombre, y fue también fue el tema principal de la película de 1982 Rocky III.

“Puedo creer el video, pero lo de la música no puede ser verdad. No, no, eso sería demasiado. Ni siquiera ellos podrían ser tan ridículos. Esto tiene que ser un meme”, escribió otro cubano.

“Un gran aplauso para el que vistió de manera tan chea a la cosa esa, para el que le enseñó a caminar de manera tan callejera y para el anormal que editó el video poniendo Eye Off The Tiger. Sinceramente gracias, más ridículo que ese no había hecho hasta el momento el SinCasa”, reza otro de los comentarios.

Otra de las críticas se centró en la plataforma, ya que en Cuba es ilegal usar TikTok, y quienes lo hacen deben acceder a través de un VPN.

“Según ellos usar VPN es prohibido o ilegal……….algo de eso hablaron una vez”, dijo un internauta. “Ni porque está bloqueada Cuba de usar TikTok. Esta gente no se cansa de hacer el ridículo en redes”, escribió otro.

“Pero si TikTok está censurado para Cuba y hay que hacer mil cosas para poder usarlo. SinCasa pásame el VPN que usas”. “El círculo de interés del necio y amiguitos de TikTok, además usando música capitalista mmmmmm”, fueron otros de los comentarios.

