MIAMI, Estados Unidos. – El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) anunció este martes la presentación del libro Mi diario personal de Luis Manuel Otero Alcántara, de la periodista de CubaNet María Matienzo Puerto.

La presentación tendrá lugar a las 7:30 p.m. del próximo 18 de marzo, en el espacio cultural Palmira Estudios, en Virrey Loreto 3822, Chacarita, Buenos Aires.

En entrevista con CubaNet, Matienzo Puerto aseguró que se trata de un libro que recoge sus entrevistas con Luis Manuel Otero desde el 2015. “Lo inédito es el prólogo, que es una recapitulación por toda la correspondencia personal que he tenido con Luis Manuel sobre todo en los dos últimos años”, explica la autora.

“Eso hace que las entrevistas no aparezcan en orden cronológico, sino que se organicen en una especie de diario personal, pues voy contando hechos, anécdotas que rodean a cada una de las piezas”, agrega.

Además de las entrevistas, el libro cuenta con numerosas fotografías personales de la autora, el líder del Movimiento San Isidro (MSI) y amigos en común.

“Ojalá que esto sea lo último que haya que hacer por Luis Manuel. Quiero pensar que su liberación está próxima a ocurrir”, dijo Matienzo Puerto, a raíz de la presentación.

La periodista también explicó que es “un libro hecho desde el dolor”.

“He estado en una etapa de recuperación física y psicológica, pero me he dado cuenta que no hay recuperación si los amigos siguen en la cárcel”, sentenció.

Además, Matienzo Puerto quiere, con su libro, que “la gente sepa qué es lo que hace Luis Manuel, qué es lo que expresa, no solamente Luis Manuel como símbolo, como preso político, sino qué hace como artista, como ser humano”.

Una vez que sea presentado, el libro va a estar disponible en la plataforma de CADAL, completamente gratuito. “La idea es que la gente que vaya a hablar de Luis Manuel y quiera saber quién es y qué hace en La Habana tenga una referencia a partir de las mismas palabras de él”, concluyó la autora.