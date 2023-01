LA HABANA, Cuba.- El Pabellón Management and Advanced Research Center (MARC) de la Universidad Internacional de Florida (FIU) acogerá el 30 de enero próximo, a las 6:00 de la tarde, la presentación del libro Cuba: La Doctrina de la Mentira (Cuba: The Doctrine of the Lie), del Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

El libro es el colofón de una profunda y metódica investigación sobre la naturaleza del totalitarismo. Mediante una aproximación a la historia de Cuba, paradigma de la izquierda radical a nivel mundial, contribuye a desmentir falsas nociones sobre cómo era la vida en la Isla antes de enero de 1959.

Asimismo, revela la ideología destructiva que entraña el socialismo y explica cómo la pretendida Reforma Agraria sirvió para disimular la estructuración de un estado policial que consolidó el totalitarismo e influyó en el escenario ideológico de América.

Utilizando como referencias entrevistas a importantes personalidades, la indagación en fuentes fidedignas y un amplio conocimiento de la historia de la mayor de las Antillas, Cuba: The Doctrine of the Lie, es un aporte vital no solo para comprender cómo funciona el totalitarismo, sino para conocer la historia no contada de una isla que, antes del advenimiento de Fidel Castro, registró uno de los mayores índices de desarrollo en América Latina.

En vísperas de la primera presentación del libro, que tuvo lugar en diciembre pasado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en Miami, Boronat explicó a NTD: “El libro se basa en una investigación histórica y conceptual profunda sobre cómo lo que se estableció en Cuba en 1959 no fue un movimiento socialista surgido del pueblo, sino que fue una ocupación de Cuba para el beneficio, para el uso de una agenda de control humana que va mucho más allá de Cuba”.

El politólogo, nacido en La Habana en 1965, es doctor en Filosofía y Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Además, cuenta con un postgrado y licenciatura en Ciencias Políticas y Comunicaciones de la Universidad Internacional de Florida.

También ha publicado La república invisible, Hacia la gran nación y Una nación en busca de un Estado, entre otros títulos.

