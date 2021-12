MIAMI, Estados Unidos. – Familiares del preso político Andy García Lorenzo presentaron un recurso de habeas corpus en la Audiencia de Santa Clara este lunes, informó en su perfil de Facebook Roxana García Lorenzo, la hermana del joven manifestante del 11 de julio (11J).

“Hoy en la tarde entregamos en la Audiencia de Santa Clara el siguiente habeas corpus a favor de mi hermano desaparecido, Andy García Lorenzo. Los funcionarios de turno me informaron que el personal encargado de firmarlo no estaba y que ellos no podían hacerlo, me pidieron firmar en un libro de entregas de documentos y dejar mi número de teléfono para darme una respuesta”, explicó la joven.

Asimismo, detalló que el pasado viernes las autoridades les habían prometido “una llamada” para este martes o, “de lo contrario”, una visita para comprobar el estado de Andy. “Estaremos al tanto y de esto no suceder, seguiremos reportándolo como desaparecido hasta saber su condición física y psicológica. Basta ya de tanta injusticia y sin saber el paradero de mi hermano”, denunció la joven.

El pasado viernes, varios familiares de Andy denunciaron que el joven de 23 años, que hasta ahora estaba detenido en la prisión La Pendiente, de Villa Clara, se encontraba “desaparecido”.

“Mi hermano está desaparecido. Hay varios presos también que están en huelga de hambre, plantados, y los han sacado de las prisiones”, denunció Roxana.

En esa ocasión, la madre de Andy, Tayrí Lorenzo Prado, aseguró que no iba a detenerse hasta conocer el paradero de su hijo. “Hoy por hoy yo no sé dónde está mi hijo. Y en estos momentos estoy levantando una denuncia al mundo entero. Hago responsable a la Seguridad del Estado de la desaparición de mi hijo. Exijo verlo. Como madre no me pueden quitar ese derecho. Y si la Revolución es tan buena y los comunistas son tan buenos (…) tráiganme a mi hijo, que quiero verlo con mis propios ojos. No me voy a callar”, sentenció.

Más adelante, el 4 de diciembre, las fuerzas represivas dijeron a los padres de Andy que el joven se encontraba en la prisión de Guamajal, pero no les permitieron verlo ni comunicarse con él, con lo que siguen sin dar la fe de vida exigida por sus familiares.

“Acabamos de virar de Guamajal. Nos dicen que Andy está allí y que no está plantado. Nos siguen sin dar fe de vida, por tanto, como no confiamos en ellos sigue desaparecido hasta poder mínimamente escucharlo a él”, precisó Roxana en una publicación en Facebook.

“No sabemos qué están tramando, pero seguiremos en esto hasta tener una fe de vida y una explicación de lo que está pasando”, insistió.

Andy García Lorenzo fue detenido durante las manifestaciones del 11J en Santa Clara. Su familia denunció que ese día fue golpeado pese a que no ofreció resistencia. Aunque no cuenta con antecedentes penales, hasta ahora se encontraba cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva en La Pendiente.

A inicios de noviembre, trascendió que la Fiscalía Provincial de Villa Clara había solicitado siete años de privación de libertad en su contra por los supuestos delitos de “desórdenes públicos” y “desacato”.

