Huber Matos, una de las historias Entre La Habana y Miami

MIAMI, Estados Unidos.- Mañana jueves dos de mayo se presentará en Miami el libro que recoge, como parte de una compilación de historias, la entrevista realizada a Huber Matos, cuatro años antes de su muerte, ocurrida el 27 de febrero de 2014, por los periodistas Juan Castro Olivera y Eduardo del Campo Cortés, según publicó el Nuevo Herald.

El libro, titulado Entre La Habana y Miami, es una galería de retratos de las dos orillas, en una de las cuales se encontró Matos los últimos días de su vida. “El viejo comandante se quiebra y llora por su tierra lejana. Llora de impotencia. Llora posiblemente porque imagina su final como un desterrado”, dice el texto, escrito a cuatro manos.

“Antes de irme de Cuba quise ir a la tumba de mi madre para despedirme y poner una flor, pero no me dejaron, me dijeron que debía salir de inmediato. Había dado todo por mi patria, pero me fui echado y sin decir adiós”, contó Matos a los periodistas.

El libro también cuenta la historia de otros cubanos de Miami, como el dueño de un negocio en la Pequeña Habana, a quien conocían como Arturito El Tigre, que se robó un caballo en una de las casas del gobierno cubano, por lo tanto, él suele identificarse como el cuatrero que le robó un caballo a Fidel.

“En el libro tratamos de hacer un puente de historias personales, de reflejar cómo esas personas han vivido la situación de estar lejos de Cuba, de no regresar nunca más. Qué significa abandonar un país y vivir imaginando cómo estará su gente, su barrio”, dijo Castro Olivera al Herald.

Entre La Habana y Miami es una recopilación de historias humanas de las dos orillas, un proyecto que Castro Olivera se debía a sí mismo, en especial porque el gobierno cubano le negó el puesto de jefe de redacción del buró de AFP en La Habana, cuando luego de terminar su tarea en Miami, fue escogido por la agencia para continuarla en Cuba.

“Fue un acto de censura total”, afirmó Castro Olivera, que en ese momento presentó todos los documentos que pedía el gobierno cubano a los corresponsales, y casi llegando la fecha en que debía comenzar en el puesto, le denegaron la entrada a la Isla.

A los autores de Entre La Habana y Miami los impresionó la capacidad de los cubanos para “viajar con la mente”. Fantasean que están en Europa, tienen muchos detalles de las ciudades, una información que para los que nunca han podido salir de su país proviene de los libros y del cine, dijeron al Herald.

Entre La Habana y Miami se presenta en Books & Books, mañana 2 de mayo, a las 6:30 de la tarde, en el número 265 Aragon Ave, de Coral Gables. Teléfono 305 442 4408.