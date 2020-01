Presentan Agenda para la Igualdad de Género 2020 en Cuba

LA HABANA, Cuba.- Organizaciones de la Sociedad Civil cubana han puesto a disposición del público la Agenda para la Igualdad de Género 2020. La misma se presentará en el Parlamento Europeo en febrero próximo.

El documento pretende exigir al régimen cubano la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, la capacitación de los funcionarios encargados de atender las denuncias de este tipo, la actualización de los datos de feminicidio, la tipificación de la violencia de género como delito, bien en el Código Penal o a través de una ley específica en la materia, así como la aprobación y fortalecimiento de políticas acertadas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las féminas.

“En Cuba se ejerce la violencia contra la mujer en el ámbito privado y en el público. Es importante sensibilizar a las autoridades y a la población de esta realidad y de la urgencia de erradicar este comportamiento”, explicó Elena Larrinaga de Luis, Directora Ejecutiva de la Red Femenina de Cuba.

Este constituye el primer documento de su tipo elaborado en Cuba. La iniciativa surgió a partir del conocimiento de que ninguna de las 107 normas jurídicas que presentará el cronograma legislativo del gobierno cubano abarca la violencia de género.

A través de la campaña #UnidasPorNuestrosDerechos, desde el mes de septiembre último, varias organizaciones de la Sociedad Civil que promueven el empoderamiento femenino y la lucha contra la violencia de género han desarrollado varias estrategias y planteado demandas al gobierno en este sentido. En respuesta, el régimen ha aumentado la represión y el hostigamiento sobre las principales activistas.

En su Informe Nacional sobre el Avance en la Aplicación de la Estrategia de Montevideo, para la Implementación de la Agenda Regional de Género —en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030— el Estado cubano se ampara en los artículos 41, 42 y 43 de la actual Constitución para sostener su proyecto de justicia social respecto a la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Cuba.

No obstante, para Larrinaga Luis, también Miembro del Consejo Asesor de la Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), y Portavoz en Europa del Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC), “en Cuba hay muy pocas, por no decir ninguna mujer que tenga un poder real y que pueda ser autónoma en sus decisiones. La Federación de Mujeres Cubanas nació subordinada al Partido Comunista Cubano y para amparar, según sus estatutos, a la mujer revolucionaria y obrera. Esta afiliación es lo que no le ha permitido ser independiente, y de ahí la falta de legislación en estos 60 años”.

Ante el silencio y la impunidad de la dictadura cubana, la Agenda por la igualdad de género se presentará en el Parlamento Europeo. Las organizaciones que participaron en su confección la consideran como una de las plataformas adecuadas para dar a conocer la realidad de la Isla y exigir a Cuba su cumplimiento.

“Estamos haciendo una apuesta por la transformación de las estructuras de poder —explica Larrinaga—. Tenemos que intentar romper las barreras a las que nos hemos acostumbrado, cuestionando todas sus particularidades. Tenemos que conocer y entender nuestros sesgos inconscientes y combatirlos, por el bien personal y social”.