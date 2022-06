MIAMI, Estados Unidos. – Este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, varios activistas cubanos y usuarios de las redes sociales recordaron el caso de Brenda Díaz, una mujer trans cubana condenada a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).

“Yo solo pienso en Brenda Díaz”, escribió el actor Daniel Triana (Danielito Tri Tri), quien recordó que la joven cubana, de 28 años, era portadora del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), y denunció que había sido rapada y encarcelada en una prisión para hombres.

“Brenda no tiene acceso a su terapia de reemplazo hormonal en prisión, no tiene acceso a alimentación digna, no tiene acceso a medicación adecuada para sus múltiples padecimientos”, lamentó Triana.

“Brenda ha sido tratada con pronombre masculino en el casi año que lleva lidiando con autoridades penales, policiales, judiciales. Su vestido fue usado como evidencia de que quería ‘despistar’ a las autoridades. Su expresión de género leída como una treta, una estafa, un disfraz”, agregó.

El actor también denunció que sobre Brenda, que ha padecido la discriminación y el rechazo por expresar su identidad de género, “ahora cae también todo el peso de un Estado (…) al que su identidad, su salud, sus necesidades básicas no le interesan”.

“Cuando te hablen de transfobia piensa en lo que la sociedad y el Estado cubanos le han hecho a Brenda”, dijo el actor, que exigió la liberación inmediata de la joven encarcelada.

“Hoy no celebro nada. Hoy pienso en Brenda Díaz, una mujer trans seropositiva cubana rapada y confinada en una cárcel para hombres”, terminó su post.

Este propio mes, la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba ya había divulgado el caso de Brenda y lamentado que el sistema penitenciario cubano no tenga en cuenta a las personas trans.

Brenda fue detenida cerca de su casa el 11 de julio (11J), poco después de los incidentes por los que se le acusa. Inicialmente la Fiscalía le pidió 18 años de privación de libertad, que terminaron siendo 14 por los delitos de atentado y desorden público.

Su madre contó a la revista Tremenda Nota que desde que está en prisión ha ido cuatro veces a Enfermería por causa de los riñones, y en dos ocasiones ha estado hospitalizada. También aseguró que está recibiendo el tratamiento antirretroviral para el VIH, pero que la atención médica “no es buena ni está llevando la alimentación adecuada”.

Apenas ingresó en la prisión, la raparon. “Le quitaron su mayor sueño, que era su pelo”, dijo su madre. Tampoco la dejan vestir de acuerdo con su identidad de género y la mantienen en la parte de la cárcel destinada a los hombres.

