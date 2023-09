MADRID, España.- La presa política cubana y manifestante del 11 de julio de 2021 (11J) Lizandra Góngora advirtió que se plantará si las autoridades carcelarias continúan violando sus derechos en el centro penitenciario Los Colonos, en la Isla de la Juventud, donde cumple una condena de 14 años de privación de libertad.

En un audio compartido por su esposo Ángel Delgado a Martí Noticias, Góngora declaró: “Mi nombre es Lizandra Góngora Espinoza, yo estoy recluida en la prisión de mujeres de la Isla de la Juventud y yo estoy denunciando que no tengo privacidad para hablar con mi esposo, ni con nadie, las cosas que yo necesito porque, como yo estoy presa, yo tengo que hablar y decir por teléfono lo que la directora de esta prisión quiera y me permita que yo pueda decir. Ella dice que ya está autorizada a colgarme mi teléfono y a quitarme mi teléfono. Yo quiero que el mundo entero sepa que, si a mí se me priva de las cosas que me pertenecen como reclusa, yo me voy a plantar”.

Su esposo también denunció que Góngora, de 37 años y madre de cinco hijos, está presentando afectaciones de salud por las condiciones de hacinamiento en el cubículo de la prisión.

“Lizandra se siente mal porque tiene catarro y tiene la nariz tupida porque dice que hay muchas presas que ahí fuman, y ella no fuma ni nada de eso, y ella es alérgica. Entonces ella está pidiendo que le pongan una cama para al lado de una ventana y ellos no quieren”, explicó en este sentido.

A comienzos del mes en curso Lizandra Góngora fue amenazada con arma blanca por una reclusa, a pesar de que ella había alertado sobre ello a las autoridades del penal.

Lizandra Góngora fue sentenciada a 14 años de cárcel por presuntamente atacar una tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC) durante las manifestaciones del 11J en Güira de Melena. Desde que fue detenida se ha mantenido denunciando todo lo que ocurre en la cárcel.

Inicialmente estuvo encarcelada en la prisión Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, en La Habana, pero en abril de este año fue trasladada a Los Colonos, donde a su familia le es muy difícil acceder.