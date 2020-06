MIAMI, Estados Unidos.- Este jueves cumple siete días en huelga de hambre Keilylli de La Mora Valle, la presa política número 40 de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

El líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer García, ofreció detalles sobre la situación de la joven y manifestó gran preocupación por su estado salud.

“Un familiar que prefiere no ser mencionado ―para continuar recibiendo sin represalias mensajes desde la prisión― nos comunicó este miércoles que la joven no solo está en huelga de hambre, sino también de sed, que está presentando problemas en los riñones y que tiene la boca agrietada debido a la deshidratación”.

Según Ferrer, quien también ha sido protagonista de huelgas de hambre junto a varios miembros de su grupo, la vida de la presa política corre grave peligro.

“Una huelga de hambre es siempre muy difícil, pero desde un calabozo de la dictadura es peor. El hedor es constante, se duerme en una plancha fría de cemento, te torturan y te someten a las condiciones más difíciles”.

Por tal motivo, este viernes 12 de junio, el líder opositor convocó a una jornada de acciones pacíficas.

“Estamos convocando un tuitazo. Muchos activistas ya comenzaron a lanzar octavillas y colocar pegatinas en las calles con fotos de Keilylli de La Mora, Aymara Nieto, Melkis Faure, Martha Sánchez, Yosvany Sánchez Valenciano y todos los que sufren el presidio político”, explicó Ferrer.

El tuitazo, que empleará la etiqueta #FreeKeily y usará imágenes de la activista y de otros presos políticos, tendrá lugar durante todo el día.

“Pero yo personalmente realizaré un ayuno público este viernes y estaré en el frente de la sede principal de la organización a la vista de los transeúntes porque la vida de Keilylli y de todos los presos en situación extrema, corre grave peligro”.

De La Mora Valle, de 27 años de edad, tiene una constitución delgada. En casos como el suyo, el deterioro físico es mayor. Padece de gastritis y esofagitis en grado cuatro y un estado de inanición prolongado podría desencadenar serias complicaciones de salud.

La activista entró al Centro Penitenciario Mixto para Mujeres de Sabana ubicado en Cienfuegos el pasado 4 de junio para cumplir una sanción de un año y seis meses de privación de libertad por los supuestos delitos de “propagación de epidemias”, “desacato”, “atentado” y “desobediencia”.

Horas antes de ser encarcelada, Keilylli de La Mora, militante del grupo Consenso Ciudadano y promotora de Cuba Decide afirmó a CubaNet que iniciaría, pese a las consecuencias, la huelga de hambre y se negaría no solo a recibir el plan de reeducación que mantiene el régimen cubano en las prisiones, sino también a utilizar el uniforme.

La historia contada por decenas de prisioneros políticos cubanos demuestra que cuando los opositores se niegan a cumplir con estas “normas” y se plantan en huelga de hambre son confinados a celda de castigo, donde sufren tratos crueles y degradantes. Desde su entrada al centro penitenciario, la joven no ha establecido comunicación directa con su familia.

“Yo soy inocente y voy a plantarme desde que me lleven para allí porque no me han dejado alternativa para reclamar justicia. No les voy a permitir que me dobleguen y donde quiera que esté seguiré siendo siempre activista de derechos humanos”, fueron las últimas palabras pronunciadas en libertad por la joven activista.