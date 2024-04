MADRID, España.- La presa política cubana María de Jesús Terrás Díaz, condenada a siete años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), inició una huelga de hambre en el penal La Bellotex de Matanzas. Terrás Díaz, conocida como “Cuquita”, está exigiendo un régimen carcelario menos severo que le permita ver con mayor frecuencia a su hijo y aliviar los efectos del encierro en su salud.

Los familiares de Terrás Díaz, que perdieron comunicación con ella cuando informó sobre el inicio de su protesta pacífica, responsabilizan a las autoridades por lo que pueda ocurrirle. Temen que la huelga pueda empeorar aún más su estado de salud, denunció el Centro de Documentación de Prisiones Cubana en la red social X este lunes.

Días antes, el Centro de Documentación había señalado que María sufre de cálculos renales, está muy delgada y experimenta fuertes migrañas, a veces tan intensas que requiere atención médica. A pesar de estas condiciones, no se le ha concedido el paso a un régimen carcelario menos riguroso que podría aliviar su sufrimiento.

Según relató a Martí Noticias Dianella Díaz, prima de la presa política, María había comunicado su decisión de llevar a cabo esta protesta si no se accedía a su solicitud de cambio de régimen.

“Ella me había dicho ya que iba a plantarse si no le hacían el cambio de medida que está pidiendo. Eso es no comer, no tomar agua. Me llamó este lunes por la mañana y me dijo: ‘te estoy avisando que no te voy a llamar más porque ya empecé eso’. “Pero yo oí a una guardia que le preguntó: ‘con quién tú estás hablando’, y se colgó la llamada. No sé qué pasó, si le quitaron el teléfono. No se comunicó más conmigo”, explicó la prima.

María de Jesús Terrás Díaz, una trabajadora doméstica de 40 años, fue acusada de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en el 11J. A pesar de sus condiciones de salud y las solicitudes reiteradas, las autoridades judiciales han denegado repetidamente su pedido de un régimen carcelario menos severo que le permitiría cumplir el resto de su sentencia en un centro correccional abierto, con acceso a trabajo y estancias breves en su hogar.

