MADRID, España.- La presa política cubana Angélica Garrido lleva más de 45 días en una celda de castigo en la prisión de mujeres El Guatao, en el municipio capitalino de La Lisa, denunció este fin de semana su esposo, Luis Rodríguez Pérez.

“Allá, donde la ciudad se toma un descanso, está la prisión de mujeres; y dentro de ella, en la celda más pequeña y áspera de todas, semejante a un agujero que se abrió en la piedra para encerrar a una bestia; en ella, está encerrada Angélica. El artículo 138, inciso (e) del código penal dice que no puede estar ninguna mujer en semejantes celdas de CASTIGO por más de 10 días; ella, lleva más de 45, dentro de aquel agujero infernal”, escribió Rodríguez Pérez en Facebook este domingo.

Pérez, que recientemente visitó a Garrido, relató: “Me cuenta que cuando termina la visita y la devuelven a esa macabra grieta, comienza a sacar poco a poco las cositas del saco. Me dice que las saca despacio, que las besa, porque piensa en el amor con que se las compré. Perdón, mis hermanos, porque callé. Me dijo así, y yo callé; no le recordé que se las compraron muchos hermanos de la LIBERTAD. Perdón, se los ruego, mis hermanos, pero me quedé en ese momento con aquella ternura para mí. Estoy muy triste, hermanos míos, lo necesitaba, perdónenme por esta vez”.

En septiembre pasado este hombre contó a CubaNet que Angélica Garrido, su hermana María Cristina Garrido y Lisandra Góngora, manifestantes del 11J, habían estado cinco días en huelga de hambre, entre otros motivos, porque no estaban de acuerdo con usar el uniforme de presas comunes.

“Angélica venía sufriendo acoso psicológico, con el objetivo de desestabilizarla, deprimirla, y eso es uno de los factores que le generaron la parálisis facial” en agosto de 2022, denunció Luis Rodríguez Pérez.

El esposo de Angélica aseguró a CubaNet que esta fue un daño colateral, pues antes del 11 de julio de 2021 María Cristina ya era un referente del activismo en Quivicán. El objetivo del régimen era apresarla, y quien estuviera con ella el día en que se la llevaran iría a la cárcel también, refirió.

“A ellas no se les ha probado nada más, y los delitos por los que fueron sentenciadas a cárcel solo tuvieron como testigos a los oficiales dentro del carro de policía”, dijo Luis Rodríguez.

El régimen cubano acusa a las hermanas de atentado, supuestamente por un incidente que ocurrió dentro de un carro de policía luego de apresarlas en plena calle el 12 de julio de 2021.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.