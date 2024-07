MADRID, España.- Este jueves 18 de julio, la activista Claudia Genlui, cercana al artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, denunció a través de redes sociales la falta de noticias sobre el opositor desde el 11 de julio pasado. Para ese día, el artista había anunciado que iniciaría un ayuno de 48 horas en conmemoración a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J). Desde entonces, no ha habido comunicación con él, lo que genera preocupación por su integridad física y mental.

En su publicación, Genlui expresó: “No tenemos noticia de Luis Manuel Otero Alcántara desde el 11 de julio de 2024. Ese día nos comunicó que iba a hacer un ayuno por 48 horas en conmemoración con el 11J. No sabemos si ha sido castigado por este gesto de protesta o si su silencio se debe a un castigo por haber dado una entrevista a El País por vía telefónica días previos al 11J”.

Claudia Genlui precisó que este jueves le tocaba llamar y no lo hizo. Así como el pasado martes 16, y tampoco lo hizo.

“Nos preocupa profundamente la integridad física y mental de Luisma. Exigimos al régimen cubano la libertad inmediata de Luisma y la del resto de los presos políticos cubanos”, dijo la activista.

Declaraciones de Luis Manuel Otero Alcántara a El País

En la mencionada entrevista con El País, Otero Alcántara recordó las históricas protestas del 11J: “Ese día, en la sede del Movimiento San Isidro, mucha gente me decía: ‘Luis Manuel, convoca, convoca, convoca’, y realmente nunca he creído que tengo ese poder de convocatoria como la gente cree que tengo, y fue ahí cuando salí a la libertad. Salí sin teléfono, desconectado de todo, hasta el sol de hoy”.

El artista considera que “ese es uno de los días más felices” de su vida. “De hecho, cuando me detienen y me montan en una patrulla con tres guardias, el radiodifusor de la patrulla estaba anunciando: ‘Oye, bajan miles de personas por la calle San Lázaro, bajan miles de personas por el parque Trillo’. Y yo en ese momento dije: ‘Bien, ahora sí que se cayó’. Y el chofer de la patrulla me dijo: ‘Pero tú no vas a estar’. Y le dije: ‘Yo no necesito estar, ya hice lo que iba a hacer’. Al lado mío había un guardia joven con nasobuco, que me hizo una seña como diciendo: ‘Ñó, estamos conectados’”, rememora.

Asimismo, Otero Alcántara expresó sus sentimientos sobre su posible liberación: “El día que me liberen parece como una obra de arte, un lienzo rígido. Imagino que voy a pasar un proceso complicado, de dos o tres días, pasar por diferentes lugares hasta llegar al exilio. Ojo, eso (el exilio) en caso de que me liberen pronto, porque si pasa un día más, tengo pensado que voy a hacer mi gran huelga de hambre. Y la voy a hacer no por obstine, sino porque yo realmente no quiero salir de Cuba, nunca he querido salir, pero es una opción para poder seguir trabajando y haciendo cosas”.

Otero Alcántara explicó también que si sale vivo no va a odiar a nadie: “Va a ser un reencuentro con todos mis amigos, con mi familia, poder respirar, poder caminar, ser libre. Que la gente vea el trabajo de estos tres años, porque por supuesto, como único yo salgo de aquí es con todo el trabajo de este tiempo. Este encierro tiene muchas maneras de terminar. En ese pensamiento de un feliz término está encontrarme con toda la gente que amo, y seguir trabajando”, dijo el artivista.

Mensaje al pueblo cubano

También desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, y previo al tercer aniversario del 11J, Otero Alcántara envió un mensaje al pueblo cubano a través de Martí Noticias, reafirmando su esperanza y lucha por la libertad: “Estamos cada día más cerca de la libertad. (…) Sigo súperconectado y sigo con la misma fuerza, posiblemente más fuerte que antes, más maduro. Lo que no nos mata, nos hace más fuerte. Yo creo que no podemos perder la fe. Yo creo que debemos seguir con la misma energía de hace tres años. Hace cinco años, nadie pensó que iba a ver un día 11, entonces, hoy por hoy, estamos cada día más cerca de libertad”.

Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado en junio de 2022 a cinco años de cárcel por los supuestos delitos de “ultraje a los símbolos de la patria”, “desacato” y “desórdenes públicos”. Durante su encarcelamiento, ha realizado varias huelgas de hambre que han puesto en peligro su vida. En febrero de este año, el Tribunal Provincial Popular de Artemisa desestimó una solicitud de libertad condicional, argumentando que Otero Alcántara “no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad”.

Durante todo este tiempo en prisión el líder opositor ha sido objeto de reconocimiento internacional. En 2021, la revista estadounidense Time lo eligió como una de las personas más influyentes del año y en 2022, recibió el premio Impacto Príncipe Claus por su trabajo artístico y su valentía.

