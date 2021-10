MIAMI, Estados Unidos. – El periódico oficialista Escambray, órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista (PCC) en Sancti Spíritus, arremetió este lunes contra el dramaturgo Yunior García Aguilera, la figura más visible del Grupo Archipiélago y uno de los principales impulsores de la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el próximo 15 de noviembre (15N).

En el artículo “Las máscaras caen”, el periodista Enrique Ojito asegura que García Aguilera “organizó un intento de toma del Instituto Cubano de Radio y Televisión” el pasado 11 de julio. Sin embargo, no alude al acto de repudio y la represión desatada contra el dramaturgo y el resto de los presentes ante la sede del ICRT ese día.

Según Ojito, “luego del fallido MSI, del 27N y de las protestas del 11 de julio (…) el director teatral se ha sumado a Archipiélago, un proyecto subversivo y de genes anexionistas, de cuyo Consejo Deliberativo forma parte, junto con el terrorista, radicado en la Florida, Orlando Gutiérrez-Boronat, quien ha solicitado a voz en cuello una intervención militar en Cuba, liderada por Estados Unidos”.

De esta forma, la prensa oficial al servicio del régimen cubano insiste en establecer vínculos entre García Aguilera y activistas cubanos exiliados en Miami. El pasado jueves 21 de octubre, en una inusual entrevista con el dramaturgo transmitida en vivo por la página de la Seguridad del Estado “Las Razones de Cuba”, la periodista Fabiola López, de la cadena TeleSur, intentó vincular a García con la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA).

“Hay que escuchar a los cubanos, hay que dejar de estigmatizar a los cubanos porque estamos hartos también de que nos digan desde los extremos con estos cubanos no hables. (…) Se acabó eso”, respondió García Aguilera ante representantes de medios estatales y paraestatales.

En Escambray, Ojito, quien ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo “José Martí”, asegura que, “para no defraudar a sus mentores españoles y argentinos, el dramaturgo encabeza la convocatoria de la provocación del 15 de noviembre, en línea con la instrucción 167 del manual del ‘golpe suave’, de Gene Sharp: ‘Ataques no violentos: invasiones; se comienza con una marcha y se toma posesión pacífica de un lugar o un inmueble’”.

“En fin, este es el ‘Mesías’ que nos convida a arrepentirnos, que nos convida a tanta mierda —como advertiría el poeta— y así darnos un rinconcito en sus altares”, termina la nota, que también arremete contra otros líderes de la sociedad civil cubana, como Manuel Cuesta Morúa.

Asimismo, el vocero oficialista acusó a García Aguilera de participar en el taller Diálogos sobre Cuba, celebrado en el campus de Madrid de la Universidad de Saint Louis, de Estados Unidos; y en otro encuentro, celebrado del 12 al 14 de septiembre de 2019, el cual ―dice Ojito― “no se detuvo ni por un segundo en la obra de Eurípides, Shakespeare, ni en la de Calderón de la Barca”.

“Caballeroso como el que más, García Aguilera accedió a la invitación para intervenir en el evento que les formulara a él y a otros mercenarios la politóloga Laura Tedesco, vicedecana de Humanidades en la Universidad de Saint Louis (campus Madrid) y directora, junto a Rut Diamint, del proyecto de investigación Tiempo de cambios y el nuevo rol de las fuerzas armadas en Cuba, de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), de Argentina”, reza la nota de Escambray, que fue reproducida por otros medios oficiales como Cubadebate.

Por su parte, García Aguilera respondió en Facebook al autor del artículo y a Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), quien compartió en Facebook la nota.

“El autor de este engendro y usted resumen toda mi formación a tres días en Madrid”, dijo García Aguilera. “Ha pasado por alto 39 años de vida en Cuba. Yo me formé en la realidad de mi país, señor propagandista. Me formé en cada Asamblea o Congreso donde se repitió lo mismo de siempre sin encontrar soluciones reales a nuestros problemas. Me formé leyendo en la prensa cubana centenares de artículos triunfalistas, sesgados y manipuladores. Me formé viendo la falta de transparencia, la ausencia del derecho a réplica, la adulación a los dirigentes, la censura contra cualquier disenso, la falta de imaginación de ustedes incluso para difamar”.

“Y me gradué, señor, siendo lanzado a un camión de escombros frente al ICRT [el pasado 11 de julio], por individuos que, como usted, ya no tienen nada de revolucionarios. Si tres días en Madrid pueden más que 39 años de vida en Cuba, entonces la educación cubana es un completo fracaso. ¿Qué esperan para cerrar la Ñico López? (…) Quienes han desestabilizado este país son ustedes, ya no se puede aguantar tanta mediocridad”, terminó.

