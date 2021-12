MIAMI, Estados Unidos.- A lo largo y ancho de Cuba continúa la represión del régimen contra activistas y opositores. Desde Guantánamo, Isael Poveda Silva, coordinador de la Alianza Democrática Oriental, denunció ante las cámaras de Palenque Visión que las autoridades lo acusan del supuesto delito de “desobediencia” por tratar de defender sus derechos.

Todo comenzó el pasado 15 de noviembre, fecha señalada por el grupo Archipiélago para realizarla la Marcha Cívica por el Cambio, cuando Poveda Silva fue víctima de un registro en su hogar.

Poveda Silva denunció que ese día le “fueron ocupadas varias propiedades personales como el teléfono celular, la tablet de la niña, una grabadora pequeña, un quemador de discos y varios documentos personales. Además, fui despojado también de mi pasaporte y del carnet de identidad”.

“En este registro, el día 15, fui trasladado a la policía. Fui liberado el día 16 con una advertencia de que no podía salir de mi domicilio, no podía viajar fuera de la provincia. El 18 me detuvo el agente de la Seguridad que se hace llamar Víctor Víctor. Al encuentro llegaron otros dos agentes, uno de ellos de nombre Lionis, que me golpeó, a lo cual respondí”, explicó. Poveda Silva fue detenido nuevamente.

El pasado 3 de diciembre el activista pro democracia recibió una citación para presentarse en la Unidad Militar de Guantánamo, conocida como Parque 24. En la estación le informaron a él y a otros dos activistas, Bartolo Cantillo Romero y Diosvany Salazar Rodríguez, que les aumentaban las multas que les habían sido impuestas, de 200 a 2 000 pesos; a los tres les informaron ese día que habían sido acusados de “desobediencia”

“Me negué a pagar la multa, no la acepto, como tampoco acepto la restricción domiciliaria, mi casa no es un calabozo. He estado tres veces en prisión por motivos políticos, y en la prisión no acato el régimen penitenciario, no acato las medidas draconianas de los carceleros, imagina en mi casa”, dijo.

“Mi posición siempre va a ser contestataria, contra esta dictadura que oprime al pueblo”, agregó Poveda SIlva.

Según el observatorio cubano de derechos humanos, el régimen cubano cometió entre enero y junio de este año 3 505 acciones represivas, secuestros, interrogatorios, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, arrestos domiciliarios y actos de repudio contra la ciudadanía”.

