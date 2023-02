LA HABANA, Cuba. — Desde el municipio de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, un joven discapacitado denuncia las condiciones infrahumanas en que vive, agravadas por el abandono de las autoridades locales.

Se trata de Renier Blanco Rodríguez, de 34 años de edad, quien padece de una espondilitis anquilopoyética —provocada por una atención médica deficiente— que lo ha invalidado con el paso de los años.

Blanco Rodríguez dio a conocer vía telefónica a CubaNet que sufre de esa patología desde hace 18 años, de los cuales lleva postrado los últimos cinco. Durante todo ese tiempo no lo ha visitado médico alguno, a excepción de la doctora del consultorio local; no se le ha proporcionado un plan específico de medicamentos; no ha sido examinado por una comisión de especialistas (reumatólogos, ortopedistas y demás) que le indiquen el tratamiento adecuado; y tampoco tiene acceso a otros fármacos que no sean los analgésicos de uso común.

En lo relacionado a sus condiciones de vida, el joven reveló que su cuarto y otras partes de su casa no tienen techo debido a que el huracán Ian destruyó la vivienda. En ese sentido, hizo énfasis en que no ha recibido ninguna atención por parte de los funcionarios e instituciones responsables, como por ejemplo dirigentes del gobierno y el partido municipales. Este testimonio fue corroborado por el opositor, activista de derechos humanos y ex preso político del grupo de los 75 Eduardo Díaz Fleitas, quien agregó que el joven vive con su madre y cada uno recibe poco más de 1 000 pesos de pensión, cifras irrisorias frente a la creciente inflación que azota al país.

Díaz Fleitas recalcó también que las autoridades locales le han negado a esta familia la entrega o adquisición de un tanque para almacenar agua y persianas para reparar las ventanas destruidas por el meteoro. Asimismo, indicó que debido al mal estado del inmueble el joven y su madre han tenido que mudarse para la sala, que ha quedado convertida en cuarto y cocina, lo cual agrava aún más su estado, pues no puede evitar respirar el humo generado por el carbón, único método con el que cuentan para cocinar, ya que tampoco les han facilitado la compra de una cocina de gas o eléctrica.

La espondilitis anquilopoyética, también llamada espondilitis reumática y espondilitis anquilosante, es una enfermedad autoinmune reumática crónica de origen desconocido, caracterizada por dolores y endurecimiento progresivo de las articulaciones. Esta dolencia ataca principalmente a la columna vertebral y a los ligamentos, en especial en las zonas cervical, lumbar, y la articulación sacroilíaca, pero puede afectar también otras articulaciones del cuerpo como son la cadera, las rodillas, los hombros y el talón de Aquiles. Puede provocar, además, daños en otros órganos como los riñones, pulmones y corazón.