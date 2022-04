MADRID, España.- El evento “Rompiendo las cadenas”, del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Viento Recio y planificado para el próximo fin de semana, fue pospuesto hasta nuevo aviso debido a la represión de la Seguridad del Estado cubano. El encuentro, con sede en Las Tunas, tiene como objetivo orar por los presos políticos del 11J y por sus familiares.

Con el propósito de prohibir esta iniciativa, a la que ya muchas madres habían confirmado su participación, la policía del régimen aumentó el hostigamiento durante las últimas semanas. Además, detuvo e interrogó al pastor Mario Jorge Travieso, presidente del Ministerio Viento Recio, y a las pastoras Adriana Medina Meriño y Vivian Barredo Toledo.

Según declaró Mario Jorge Travieso a Radio Televisión Martí, “la situación se complicó porque ellos (la Seguridad del Estados) están detrás de todo lo que están haciendo”.

“Me dijeron los interrogadores, cuando me secuestraron junto a mi esposa, que yo todos los días hablaba por Radio Martí, y yo le respondí que hablaba por Radio Martí cuando me llaman, y si me llama Radio Victoria que es la estación radial de Las Tunas, también le doy la entrevista, pero nunca han tenido el decoro de llamarme. Entonces me dijeron que si yo continuaba hablando me podrían llevar preso”, explicó.

Travieso denunció además que las autoridades amenazaron con detener a las madres del 11J que participen en el encuentro.

“Estamos siendo acosados porque le tienen miedo al evento de las madres de los presos del 11J. Entonces por sus reprimendas, por su represión, por sus amenazas, entendimos que el evento no podía hacerse público. Obvio que lo queremos dar, porque hay una necesidad extraordinaria de esas madres, porque es un evento netamente religioso, no político, y la iglesia nuestra tiene derecho de darlo”, agregó.

Por su parte, Vivian Barredo Toledo reafirmó que “Rompiendo las cadenas” no se cancelaba, sino que para la próxima implementarán la estrategia de no darle publicidad, para lograr realizarlo y “poder hacer algo bien bonito, que es orar por ellas y por sus hijos, que es poder ayudar a estas madres que están heridas, y están enojadas con el sistema porque puso a sus hijos como criminales, pero para ellas son sus hijos”.

“No concebimos que una obra tan maravillosa como es el amor de Dios pueda causar tantos daños políticos, según ellos”, destacó la pastora.

Esta semana la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) sugirió que Cuba debía permanecer en la Lista de Vigilancia Especial del Departamento de Estado, por la represión acrecentada contra líderes religiosos durante el último año.

En enero de 2022, la ONG evangélica Open Doors, con sede en los Países Bajos, incluyó a Cuba en su ranking anual de las 50 naciones con mayor persecución y discriminación hacia los cristianos.

