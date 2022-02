LA HABANA, Cuba.- “Dictador Díaz-Canel, sabemos que esas sanciones no son porque hayamos cometido delito alguno, sabemos que esas sanciones son para intentar aterrorizar al pueblo cubano y (que este) no vuelva a ejercer su derecho a manifestarse. Dictador Díaz-Canel, tú como todo lo que haces, lo haces mal, estas sanciones que estas utilizando contra el pueblo cubano serán el peor de tus errores .¡Pero claro! tu mentalidad dictatorial, tu temor a perder tu poder y tu fortuna, no te permitió entender que por cada preso político que tú encerraste en Cuba, será una familia que se levanta en tu contra. ¡O es q no recuerdas la razón por la que surgieron nuestras valerosas damas de blanco!”, transmitió en carta remitida a su esposa desde prisión Yosvanis Rosell García Caso, sentenciado esta semana a 20 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio (11J) de 2021 en la ciudad de Holguín.

El juicio a los manifestantes de Holguín se desarrolló a principios de enero del presente año; justo el 14 de febrero se dio a conocer la sentencia a un total de veinte manifestantes en esa ciudad, la primera por el delito de “sedición”. García Caso lamenta que, además de todos los horrores que han padecido, se hiciera pública en el día del amor y la amistad, “día que para mí es uno de los más importantes del año”, ya que “apartando nuestros quehaceres diarios”, en este día nos “reunirnos con nuestros seres más queridos” para “darles muestras de cuán importantes son para nosotros”.

El joven, de 33 años y padre de tres menores de edad, es herrero de profesión. “Es el sustento de la familia, es terrible lo que estamos pasando. No me voy a quedar callada mientras mis hijos no tengan a su papá, que lo extrañan y lo necesitan presente”, dijo a CubaNet su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.

El activista fue detenido cuatro días después de las protestas; inicialmente lo acusaban de “desorden público”. Su esposa ha denunciado en varias ocasiones las violaciones de sus derechos en el penal provincial, en el que se encuentra desde entonces: golpizas, negación de asistencia médica y letrada, aislamiento en celdas de castigo y amenazas de muerte. Como forma de protesta, llegó a desarrollar una huelga de hambre por alrededor de 9 días. La Fiscalía le pedía 30 años de privación de libertad por el supuesto delito de “sedición”.

En el Código Penal cubano el delito de sedición se encuentra en la sección de “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado”, por lo que se trata de un delito político, aplicado de forma ejemplarizante contra personas que se manifestaron contra la dictadura el 11J.

Hasta la fecha, de un total de 1 395 personas detenidas por las protestas del 11J, el grupo de trabajo Justicia 11J registra que al menos 169 fueron acusadas de sedición, entre ellos 50 de entre 16 y 20 años de edad. Las condenas en Holguín por este delito oscilaron entre los 5 y 20 años de privación de libertad.

Justicia 11J insiste en la absolución y liberación inmediata de todos los manifestantes como “la única solución verdaderamente justa a la respuesta estatal a una protesta que únicamente dejó de ser pacífica luego del accionar de los grupos militares y paramilitares por orden del presidente Miguel Díaz-Canel”.

García Caso finaliza su misiva manifestando la importancia del 11J y pidiendo libertad para todos los presos políticos: “Dictador Díaz-Canel, ese bendito 11 de julio de 2021 nos mostró a todo el pueblo cubano que en San Antonio un pequeño grupo de protestantes es capaz de crear un estallido social, lo que hace obvio que los cubanos queremos un cambio, que 63 años de manipulación y mentiras son más que suficientes para entender que su partido comunista es la causa de todos nuestros males. Dictador Díaz-Canel, entiende que ustedes ya no poseen ese monopolio de la información que por tantos años insistieron en mantener para poder manipular, engañar y esconder todos los crímenes que cometen en contra su propio pueblo; ese caballo de Troya al que llamamos Internet ya está en manos del pueblo cubano y nos mostró que sí puede haber una Cuba mejor, una Cuba mejor pero sin comunismo. Abajo el PCC. Libertad para todos los presos políticos. Yo soy ‘Patria y vida’”.

