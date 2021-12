LA HABANA, Cuba. ─ Con los precios de la carne de cerdo y los frijoles negros a cifras récords de 350 y 120 pesos, respectivamente, muy pocas familias habaneras pudieron comer arroz congrí con lechón asado en Nochebuena.

En 2020, el gobierno de la capital había vendido una pieza de carne de cerdo (pierna, paleta o lomo) por núcleo familiar a 21 pesos la libra, pero este año los capitalinos lo que recibieron fue una libra de pollo gratis por consumidor para las tradicionales cenas de 24 y 31 de diciembre.

“¿Recuerdas el pollo por pescado, eh? Bueno, este año lo que metieron fue pollo por puerco. ¡Acabaron! ¡Con el hambre vieja que hay!”, declaró a CubaNet Francis Ramírez Peralta, una vecina del reparto Luyanó, en el municipio de Diez de Octubre.

La libra de pollo formó parte de un módulo gratuito que desde principios de semana se distribuye en la ciudad y que incluye, además, tres libras de arroz por consumidor. Los más de 700 000 núcleos familiares censados en la capital también pudieron comprar un combo de productos compuesto por un pomo sellado de litro y medio de Ron Bocoy, un litro y medio de ron a granel y cuatro cajas de cigarro fuerte de la marca H. Upmann.

Más allá de la sensación de alegría transmitida por las luces parpadeantes y guirnaldas en los arbolitos navideños, los platos en las mesas de las familias tuvieron la tristeza de cualquier otro día del año. De acuerdo con Maida Manrique, residente del barrio Mantilla, en Arroyo Naranjo, a no pocos habaneros le tocó “celebrar” con jamonada, huevos o croquetas.

“Hubo gente que se guardó el pollo para otro día tener segura la comida de los niños y los ancianos de la casa porque todo esto que han dado es para callarle la boca al pueblo en fin de año”, comentó Manrique aludiendo a la escasez de alimentos y la inflación de sus precios durante 2021.

El incremento de la venta de alimentos en diciembre no ha pasado desapercibida para la mayoría de habaneros, sobre todo porque los meses precedentes estuvieron marcados por el atraso en la distribución de varios productos de la canasta básica.

De manera específica, la asignación mensual de huevos y pollo sufrió afectaciones de hasta tres meses en los 15 municipios de la capital, según el reporte de medios oficiales. En Arroyo Naranjo, Boyeros, Diez de Octubre y San Miguel del Padrón, fuentes locales reflejaron que hace pocos días pudieron comprar el pollo correspondiente a septiembre, octubre y noviembre.

“En este momento, como está todo, el pollo es un lujo. Pero los huevos son el salvavidas del cubano, con dos tú haces una tortilla y comen cuatro. No es bistec, pero te acuestas con la barriga llena. ¿Tú crees que no tenían para distribuir de mes en mes, y que de pronto consiguieron lo de todos los meses juntos? Claro que no, eso lo tenían planificado para esta fecha, para que el pueblo escapara el 24, el 25 y el 31 con esa basura”, puntualizó Arnaldo Ballester, vecino del barrio Mantilla en Diez de Octubre.

A principios de mes los delegados del Poder Popular habían informado en las Asambleas de Rendición de Cuentas sobre la distribución, junto a las tres libras de arroz, de tres libras de frijoles, un pollo entero y 12 cervezas por consumidor, con motivo de las fechas festivas de fin de año.

”Nada llegó, sólo arroz. Cuento y muela como siempre, una librita de pollo y ron de mala muerte fue lo que tocó este año. Es lo que merecemos, por aguantones”, comentó a este diario Ivón Suárez, del municipio de Regla.

