MIAMI, Estados Unidos. – El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y otras tres formaciones políticas del país ibérico recibieron este jueves en el Congreso de Diputados al cantante Yotuel Romero, líder de agrupación Orishas y uno de los autores e intérpretes de Patria y vida, tema musical que ha tenido amplia repercusión entre los cubanos dentro y fuera de la Isla.

En declaraciones ofrecidas a Radio Televisión Martí, el rapero señaló que el encuentro “fue muy productivo y beneficioso por la solidaridad y el entendimiento” y que los congresistas estaban al tanto de la situación que atraviesa la Isla, donde desde hace meses se vive un pico en la represión desatada por el régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

“Yo no les conté nada que no supieran. Eso es lo bueno. Ellos venían ya con los videos vistos y con las críticas que me habían hecho (en Cuba)”, sostuvo Yotuel.

Además de representantes del PSOE, recibieron al cantante cubano miembros del Partido Popular (PP) y de la formación Ciudadanos. El encuentro fue gestionado por Prisoners Defenders, organización no gubernamental radicada en Madrid que se dedica a divulgar los casos de presos políticos y de conciencia en Cuba.

Fuentes cercanas a las reuniones indicaron a Radio Televisión Martí que los congresistas “mostraron su solidaridad con el Movimiento San Isidro, el 27N, Patria y Vida y la libertad de expresión en Cuba”.

Entre las participantes en el encuentro estuvo Concepción Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso, quien dijo haberse quedado con “lo que supone el movimiento de la juventud cubana en estos momentos, buscando algo tan positivo como es la vida, y a través de la vida y de la cultura, la libertad”.

“Este movimiento tiene que sentir el apoyo de todos los que creemos en la libertad y en los valores de la democracia”, dijo la funcionaria.

Yotuel, por su parte, aseguró a Radio Televisión Martí haberse sentido complacido por la reacción de los políticos españoles a todo lo que ha generado Patria y vida.

“Qué bonito que entiendan a Cuba, que estén conectados con la nueva Cuba, como dice Otero Alcántara. Fue una maravilla realmente”, añadió el cantante.

Este viernes, tanto Romero como el artista Luis Manuel Otero y el presentador Alexis Valdés intervendrán en un panel junto representantes del Parlamento Europeo, donde expondrán la situación que se vive actualmente en Cuba y la represión a la que son sometidos los artistas, activistas y periodistas que que se oponen al discurso oficial impuesto por el Partido Comunista.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.