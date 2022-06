MIAMI, Estados Unidos. — La activista y emprendedora cubana Saily González Velázquez fue detenida e interrogada por agentes de la policía política en Santa Clara, según diferentes reportes aparecidos en redes sociales.

“La activista Saily González Velázquez fue detenida por los Órganos Represivos de la Seguridad del Estado. Lleva más de tres horas siendo interrogada”, informó la organización no gubernamental Cubalex.

Jonatan López, pareja de la joven Roxana García Lorenzo, hermana del preso del 11J Andy García Lorenzo, confirmó que la activista se encontraba bajo custodia policial.

“Fuimos a averiguar por Saily González Velázquez y cuando nos fuimos me llamaron para meterme para allá adentro también. A mí me citan o me detienen. Así tan fácil no. Suelten a Saily ya”, escribió López.

Fuentes aseguran que la emprendedora está siendo interrogada actualmente en Instrucción Policial en Santa Clara. Aunque fue citada en la tarde de hoy para una breve “entrevista”, la misma ya se extiende por más de tres horas.

Desde la propia página de la activista en Facebook se añade que Saily ha sido instruida de cargos por “instigación a delinquir” y que es probable que se quede detenida en la estación de policía.

Saily González Velázquez había sido detenida el pasado 31 de mayo en Santa Clara mientras realizaba una caminata por la libertad de los presos políticos en la Isla.

La joven fue interceptada por un agente de la Seguridad del Estado en plena vía pública. La detención fue captada en vivo por la propia Saily, quien realizaba una transmisión vía Facebook Live.

Durante las últimas semanas, las autoridades cubanas han cerrado el cerco sobre la activista y emprendedora, sobre todo desde que esta hiciera pública su invitación a la IX Cumbre de las Américas, evento al que no pudo asistir debido a la negativa de la Seguridad del Estado.

