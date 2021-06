MIAMI, Estados Unidos. – En horas de la noche de este lunes 7 de junio, el opositor Ebert Hidalgo Cruz fue liberado tras más de 12 horas de detención. Previamente, el miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide había recibido una citación para presentarse en la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba, junto a su esposa Ada Ibis Ladrón de Guevara.

“Cuando nosotros llegamos ya nos esperaba el agente de la policía política que se hace llamar Michel, pero un rato después llegó Lázaro ―jefe de la Unidad de Enfrentamiento de la provincia― y enseguida se llevó a Ebert”, contó Ada Ibis a CubaNet.

Luego de que el oficial de la Seguridad del Estado separase al matrimonio, Ada Ibis fue conducida a una pequeña habitación donde fue sometida a varias horas de interrogatorio. Mientras, su esposo fue sacado de la estación policial y llevado hacia el Tribunal Popular de Santiago de Cuba.

“Yo no podría enumerar la cantidad de amenazas que me hicieron porque fueron demasiadas, lo que sí puedo asegurar es que la integridad de mi familia corre grave peligro; la dictadura se ha ensañado con nosotros”, relató la activista, que fue liberada poco antes del anochecer.

Por su parte, en el Tribunal Hidalgo fue amenazado con un juicio sumario por el delito de impago de multas.

“Me impusieron otra cuota de 3 000 pesos por ‘afear el ornato público’, según ellos. Pero nunca me entraron al Tribunal, todo el tiempo me mantuvieron dentro de la patrulla. Después me llevaron hasta la estación policial ubicada en Micro 9. Estos métodos de tortura psicológica son para ver cómo uno reacciona y tratar de doblegarte”, explicó el opositor luego de ser liberado.

En Micro 9, la Seguridad del Estado también ordenó encerrar a Hidalgo en un calabozo, donde le recordaron que “lo mejor para él era cooperar”.

“Después de horas encerrado en la patrulla, fuertemente esposado y bajo intimidaciones, me soltaron. Pero quieren encarcelarme o que yo colabore y me vuelva un chivato, y eso no va a pasar. Les molesta que nuestra familia se mantenga unida y apoyando la causa de la libertad de Cuba”, concluyó el activista.

Según José Daniel Ferrer, coordinador general de la UNPACU, la familia de Hidalgo figura entre las más perseguidas y hostigadas por el régimen en los últimos meses.

El pasado viernes, Evert Luis Hidalgo, hijo de Ebert Hidalgo y Ada Ibis Ladrón de Guevara, fue arrestado junto a su esposa embarazada, al salir de un centro médico al cual habían acudido para realizarse un análisis de sangre.

El joven de 25 años fue sometido a una situación represiva similar a la de sus padres. Varias horas después, fue liberado bajo la amenaza de ser procesado debido a su militancia en la oposición y con una multa de 3 000 pesos, de la cual no recibió constancia.

