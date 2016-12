Policía política agrede a líder opositor y a dama de blanco

MIAMI, Estados Unidos.- El opositor Iván Hernández Carrillo, miembro del Grupo de los 75, fue golpeado por dos miembros de la Seguridad del Estado este miércoles cuando se encontraba en la terminal de ómnibus de Matanzas, informa la opositora Martha Beatriz Roque.

Hernández Carrillo acompañaba a la dama de blanco Caridad Burunate Gómez, que fue interceptada por dos miembros de la Seguridad del Estado en la mencionada estación. Los oficiales, de identidad desconocida, trataron de quitarle un equipaje perteneciente a Iván Hernández Carrillo, pero la mujer no lo permitió y comenzó a pedir ayuda cuando “la arrastraron por el piso”.

El opositor Iván Hernández acudió en su auxilio cuando ella comenzó a gritar, pero inmediatamente los oficiales de la Seguridad del Estado redujeron a Hernández Carrillo y lo golpearon cuando estaba en el suelo.

“Él conocía uno de los atacantes, que repite la golpiza por segunda vez”, afirma Martha Beatriz Roque.

“La gente que no sabía lo que pasaba comenzó a gritar que no le pegaran. El oficial sacó un carné de la Seguridad del Estado y dijo que Iván era un contrarrevolucionario. Los presentes contestaron que por eso no le tenía que pegar”, describe además Roque.

Tanto Hernández Carrillo como la dama de blanco Caridad Burunate fueron conducidos a una estación policial en una patrulla que llegó poco después de iniciado el incidente. Los hechos ocurrieron a las 8 de la noche, y los agredidos fueron puestos en libertad posteriormente, a las 10:00 p.m.