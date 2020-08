Policía mantiene bajo asedio la sede del Movimiento San Isidro

LA HABANA, Cuba. – “Nosotros no ponemos bombas, no robamos, no matamos, somos artistas”, dijo el rapero y activista Maykel Osorbo ante el asedio de la policía política a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja.

El inmueble, donde también reside el artista Luis Manuel Otero Alcántara y que funciona como Museo de la Disidencia, amaneció este lunes con vigilancia desde las seis de la mañana. En consecuencia, los oficiales de la Seguridad del Estado impidieron al artista salir de su vivienda.

Cuenta Otero Alcántara que, poco antes del mediodía, Maykel Osorbo logró llegar al lugar. “Fue entonces que vino el oficial de la Seguridad que atiende a Maykel queriendo obligarlo a salir de aquí para llevárselo preso; ahí fue que nos pusimos a discutirles, eso no lo íbamos a permitir”, contó el artista.

A través de una transmisión en vivo desde su página de Facebook, Maykel Osorbo pudo reportar lo que estaba sucediendo.

“Con el hambre que hay aquí, un ciclón (en camino) y ustedes aquí reprimiendo a la gente”, les dijo Otero Alcántara a los oficiales.

El operativo de los órganos represivos de la Seguridad del Estado cubana coincide con la conmemoración del aniversario de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). No obstante, ninguno de los dos comprende el motivo del asedio.

En lo que va de año, ambos artistas han sufrido decenas de arrestos domiciliarios y detenciones arbitrarias.

Luis Manuel Otero Alcántara tiene un proceso judicial pendiente por “ultraje a los símbolos patrios” y supone que la otra denuncia que pesaba en su contra, por “maltrato a la propiedad del Estado”, haya sido sobreseída luego de una campaña internacional por su libertad.

En el caso de Maykel, la represión ha aumentado en las últimas semanas debido a sus constantes denuncias y convocatorias sociales, entre ellas, a exigir la liberación de la ayuda humanitaria que se halla en el puerto de Mariel, procedente de Miami.

Al momento de la publicación de esta nota, la Policía continuaba vigilando el lugar, manteniendo a los artistas bajo arresto domiciliario sin ninguna orden judicial.