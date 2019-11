Policía de Bolivia descubre búnker en residencia de médicos cubanos  

MIAMI, Estados Unidos. – La Policía de Bolivia descubrió un búnker en uno de los allanamientos realizados este viernes en La Paz a miembros de la misión medica cubana en ese país.

El diario Página 7 señala que, además de ambientes lujosos monitoreados con 17 cámaras de vigilancia y cercas electrificadas, los efectivos detectaron en las viviendas un búnker, una caja fuerte y varios documentos que serán investigados por la Fiscalía.

“No hay armas, no hay explosivos (…) Es una clínica, como dicen los vecinos, la Clínica de Evo, porque le daban atención médica al expresidente. Pero se ve que no funcionaba. No entendemos cuál el objeto de una infraestructura tan fortificada, equipada y asegurada si no hay ningún paciente”, declaró al medio boliviano Freddy Medinacelli, el subdirector de la Unidad de Bomberos.

Medinacelli precisó que las residencias de los cubanos tenían, entre otras comodidades, saunas, yacuzzis.

El bunker, la caja fuerte y los “documentos sospechosos” fueron encontrados durante el operativo realizado a un domicilio de la calle 22 de Achumani.

“Es un búnker de cemento. Es un ambiente de cuatro por cinco metros. Tiene un revestimiento de hormigón grueso de unos 40 centímetros aproximadamente. No entendemos el motivo para tener esa infraestructura”, cuestionó Medinacelli.

Los allanamientos y detenciones de colaboradores cubanos en ese país se producen luego de varias denuncias que dan cuenta de la supuesta implicación de ciudadanos de la isla en las revueltas populares de las últimas semanas.

En ese sentido, vecinos de la zona Sur de la capital han alertado sobre el intenso movimiento de los ciudadanos cubanos y venezolanos tras la renuncia de Evo Morales.

El régimen de La Habana ha llamado al actual gobierno de Bolivia a velar por la integridad física de los médicos cubanos y ha respetar los protocolos y pactos internacionales.

Unos 13 ciudadanos cubanos ya fueron remitidos a oficinas de la Interpol con fines investigativos, tres de ellos ya fueron liberados luego de verificar que no tienen antecedentes y que sus documentos están en orden.