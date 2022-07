MADRID, España.- La policía cubana detuvo con violencia a Alejandro Tamayo Chacón, repatriado recientemente a la Isla luego de que intentara llegar a las costas de Florida en una bicicleta acuática junto a otros dos jóvenes.

Imágenes compartidas por Telemundo 51 muestran la violencia policial en el momento del arresto, a pesar de los gritos de desesperación de los familiares, residentes en el municipio capitalino Habana del Este.

“Los tres cubanos fueron regresados, y una vez en la Isla, el infierno se les volvió más oscuro, pues la policía los arrestó, y los acusa del supuesto robo de la bicicleta acuática en la que trataron de llegar a Estados Unidos”, refiere el canal estadounidense.

“Están acusando a mi esposo por resistencia. Dicen que ellos se robaron la bicicleta acuática, pero ellos no tienen ningún tipo de evidencia. Le dije que me la mostrara, pero no me la mostró. Estoy bien molesta, bien dolida, bien estresada porque entraron a mi casa sin un permiso judicial, entraron como les dio la gana a ellos. No respetaron que yo tengo ocho meses de embarazo”, declaró a Telemundo 51, la esposa del joven de 23 años.

Por su parte, Kenia Chacón, madre de Alejandro Tamayo Chacón, dijo que lo sucedido ha afectado su salud y aseguró que su hijo intentó salir de Cuba para mejorar su situación económica, “a ver si podían vivir bien por una vez en la vida”.

En el reportaje se observa el hogar de esta familia y las condiciones de extrema pobreza en que viven.

Alejandro Tamayo Chacón fue repatriado por la Guardia Costera de Estados Unidos el pasado miércoles junto a otros 76 cubanos que habían sido interceptados en varios operativos cerca de los Cayos de Florida.

