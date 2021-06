MIAMI, Estados Unidos. – Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestaron este viernes al rapero contestatario Ramón López Díaz, “El Invasor”, autor e intérprete del tema musical “Oe, policía pinga”.

López Díaz comenzó a transmitir en vivo en Facebook después que la Policía rodeara su vivienda para detenerlo.

“Me han llenado de policías todo esto”, dijo durante la transmisión en vivo. “Que no le pase nada a mi abuelo, que no le pase nada a mi mamá”, reclamó a los agentes de la PNR antes de que lograran entrar a su vivienda.

“¡Hasta cuándo es el abuso en este país!”, también denunció.

Asimismo, dijo a los oficiales que eran unos “abusadores”. “Mi abuelo le entregó la vida a esta revolución traidora”, lamentó. “No sé cuántas medallas tiene ahí y miren cómo se está cayendo el techo. Pónganse del lado del pueblo, que es lo que tienen que hacer, que esto se tiene que acabar ya”.

Por su parte, los policías le pidieron que abriera la puerta para “conversar” y que no siguiera “agravando” la situación.

“¿Agravar? Yo no estoy agravando la situación, la están agravando ustedes, yo no he cometido ningún delito y no tengo que conversar con ustedes porque con ustedes no se conversa”, respondió.

“Tienen a Luis Robles trancado, tienen a El Gato (de Cuba) trancado, tienen a Maykel (Osorbo) trancado, a Thais (Mailén Franco) la tienen trancada”, también denunció.

López Díaz también pidió a sus vecinos que estuvieran viendo la transmisión que, una vez que los agentes entraran a su vivienda y lo arrestaran, grabaran su arresto.

“Sigan afuera protestando, demuestren que valió la pena esto”, pidió.

Mientras, a la Policía le dirigió: “Ustedes están acabando con este pueblo. ¡A mí de aquí (su casa) hay que sacarme muerto!”, gritó.

López Díaz, de cuya situación no han trascendido más detalles hasta el momento, ya ha sido detenido varias veces por sus temas contestatarios contra el régimen cubano.

