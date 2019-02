Polémica en redes sociales por falsa encuesta de Díaz-Canel

MIAMI, Estados Unidos.- Cubadebate, el sitio oficialista cubano insignia en la red de redes, aclaró este viernes que Miguel Díaz-Canel “no tiene aún página oficial en Facebook” y denunció que son falsas algunas publicaciones que se han venido compartiendo desde el supuesto perfil del gobernante en esa red social.

El medio estatal dijo que desde “hace un tiempo ha surgido una página en Facebook, que supuestamente es del presidente Díaz-Canel. Esta página es falsa y entre copias del contenido de la cuenta real de nuestro presidente en Twitter, a cada rato publica declaraciones que no son reales”.

Respecto a las “fake news”, Cubadebate hizo referencia a una presunta convocatoria de artistas cubanos a uno de los conciertos que se iniciarán este viernes en la frontera entre Colombia y Venezuela: “Esa cuenta publicó este mensaje totalmente falso, supuestamente convocando a los artistas cubanos al concierto por la Paz en Venezuela. Estamos ante una nueva #FakeNews”, precisó.

Así mismo, en la falsa cuenta de Facebook supuestamente Díaz-Canel publicó hace pocas horas un sondeo de intención de votos de cara al referendo constitucional que, siguiendo el estilo de la propaganda del régimen, hace una formulación tramposa a quienes están llamados a las urnas el próximo 24 de febrero. “¿Cuál es tu Voto? ¿Por Cuba?”, pregunta el falso Díaz-Canel.

El sustituto de Raúl Castro es un activo promotor de la campaña por el Sí en Cuba, por Twitter que es la cuenta de red social que maneja, además de usar la maquinaria de los medios de comunicación de la isla, los únicos legales y a los cuales no tienen acceso los opositores y críticos de la nueva Constitución.

Sin embargo, la última historia, la de la falsa encuesta, es la que se ha complicado y ha saltado las alarmas, pues ha sido compartida más de 1.000 veces en pocas horas y ha recibido más de 400 comentarios.

En las respuestas al fake sondeo muchos creyeron a Díaz-Canel perfectamente capaz de hacer una pregunta de ese tipo. Roberto Soto, por ejemplo, dijo: “No, porque no te reconozco como mi presidente; no, porque se han robado una Isla que es de todos lo que ahí nacimos estemos donde estemos; no, porque no eres legítimo, noooooooo. Prefiero vivir sin patria, pero sin amo”.

“Voto NO por esta reforma constitucional y exijo gobierno de transición, elecciones libres y entonces una nueva Constitución, moderna, incluyente, justa… #YoVotoNo”, dijo por su parte Karelia Camejo.

Para GladiadorGhost, “el presidente vuelve a discriminar a los cubanos de la oposición e intenta manipular la encuesta como si votar por el No sería decirle No a Cuba”.