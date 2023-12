MIAMI, Estados Unidos. — La distribución de dietas médicas quedó temporalmente suspendida en los municipios de Sancti Spíritus y Trinidad debido a la disminución en la recolección de leche desde las bases productivas, informó este miércoles el diario provincial Escambray.

La información fue proporcionada al medio oficialista por Ricardo García Hernández, encargado de coordinador programas y objetivos del Gobierno provincial, quien explicó que se trata de un problema recurrente que cada año afecta las entregas a la Unidad Empresarial de Base Pasteurizadora en la ciudad cabecera.

Según el funcionario, anteriormente la población no notaba estos inconvenientes gracias a las reservas de leche en polvo utilizadas para completar la distribución en diversos programas. La interrupción en la distribución radicaría en el comportamiento de la masa ganadera durante los periodos de bajas temperaturas y escasez de lluvias, lo que afecta el rendimiento por animal.

García Hernández explicó que, a pesar de ello, en otros municipios de la provincia el autoabastecimiento local aún se mantiene, permitiendo que las personas con dietas médicas continúen recibiendo el alimento necesario. Señaló, además, que hasta el momento no se ha anunciado la suspensión definitiva de este beneficio.

De acuerdo con el reporte de Escambray, a pesar de un aumento en el número de dietas emitidas en comparación con etapas anteriores, se está trabajando con los productores para que entreguen el excedente de leche después de cumplir con sus planes. Además, se están estableciendo nuevos compromisos al inicio del año para mejorar la recolección desde las bases productivas.

Foristas de ese medio de prensa cuestionaron la capacidad del Gobierno de la provincia para dar respuesta a esa situación.

“Culpables sí hay: los que no fueron capaces de ver un futuro más complejo y no aseguraron las formas para funcionar en economía de guerra, como le llaman hoy. Seguimos con las soluciones más fáciles. Años atrás decían: usa la leche en polvo del almacén; hoy dicen: no des la leche porque no hay”, comentó un internauta identificado como Juan.

Otros, en cambio, señalaron que el país deberían apelar a las importaciones de leche en polvo para reponer el déficit de producción.

A pesar de los problemas con el suministro, las autoridades descartaron de momento la suspensión definitiva del beneficio. Mientras, se implementan medidas para mejorar la recolección y garantizar el abastecimiento necesario.

