MIAMI, Estados Unidos. — El poeta cubano Ian Rodríguez ofreció detalles sobre la golpiza recibida el pasado miércoles, cuando fue asaltado por delincuentes en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Clara.

Las declaraciones de Rodríguez sobre el hecho fueron reproducidas en Facebook por la escritora Lisy García Valdés, quien previamente había hecho la denuncia.

“Me golpearon dos jóvenes, que así los considero por sus voces y composición física. Uno de ellos mostró dominar las artes marciales. Ese se esmeró en desequilibrarme y lo consiguió por el peso de la mochila que iba cargado de libros para el evento en Guantánamo. Ese, una vez que me tuvieron en el piso, se dedicó a desbaratarme la boca, diciéndome pegado al oído: “Esto es para que te calles, no te dediques a hablar tanta mierda”.

El poeta, que terminó con fuertes golpes en el rostro y con dos dedos fracturados, indicó que no perdería el tiempo en hacer la denuncia ante la policía. Asimismo, señaló que no es la primera vez que ocurre algo así.

Según Rodríguez, los dos delincuentes que lo golpearon se unieron con otros dos que “parecían más bien personas más adultas”.

“Los cuatro se perdieron hacia una misma esquina y escuché tirarse las puertas y arrancar un auto cuyo sonido sé reconocer perfectamente: era un lada”, relató el poeta.

En su opinión, no se trató de “un acto fortuito” ni de “otro lamentablemente hecho vandálico”, ya que los malhechores no se llevaron nada de lo que un ladrón común se hubiese llevado (billetera, ropas, etc.) .

“Se veían exclusivamente interesados en el celular y la mochila. Y fue de hecho de lo único que me desprendieron”, agregó.

Los delincuentes también privaron al poeta de su teléfono celular, un Samsung Galaxy 8, una laptop, dos discos duros, memorias flash y libros.

“En los discos duros me llevaron, además de la videoteca, unos 12 libros inéditos que he venido escribiendo desde 2004”, apuntó Rodríguez.

Los delincuentes se llevaron toda la obra nueva del poeta, así como su “confianza en la seguridad nacional ciudadana”, la cual, dijo, “resulta irrecuperable”.

“Toda mi obra nueva se fue con una golpiza en apenas 10 minutos. Y en las memorias flash: toda la labor de la Editorial Reina del Mar y de la revista cultural Ariel. Fotos de mis hijos y de eventos. Y unos 100 poemas que nunca ubiqué en los libros”, lamentó el autor.

El poeta agradeció públicamente “la preocupación y todos los comentarios de solidaridad”, así como a todos aquellos que se comunicaron con él para conocer su situación.

Ian Rodríguez fue asaltado y golpeado justo cuando se disponía a viajar a la provincia de Guantánamo para un encuentro de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) al que había sido invitado.

