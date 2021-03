Plataforma TuEnvío: pocas luces y muchas sombras

LA HABANA, Cuba. ─ “El comercio electrónico llegó para quedarse”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a pocos meses del lanzamiento de la tienda online TuEnvío, plataforma habilitada por la corporación CIMEX S.A. para el desarrollo de esa actividad en Cuba.

Un año después de su inauguración, el sitio todavía presenta múltiples problemas técnicos y de gestión, según reconoció el propio portal oficialista Cubadebate.

El artículo referente al funcionamiento actual de TuEnvío, publicado el pasado lunes, desencadenó un debate en la página web que dejó más de 700 comentarios.

“Si de tiendas virtuales se habla, es imposible cerrar la conversación sin un sentido colectivo de frustración y desencanto”, aseguró Cubadebate en referencia a la experiencia de los cubanos en TuEnvío.

La desproporción entre la oferta y la demanda es uno de los principales problemas que presenta la plataforma, en la que se venden diariamente entre 14 000 y 15 000 combos de alimentos, cifra insuficiente si se tiene en cuenta que el número de usuarios registrados en la plataforma ronda el millón.

Solamente en La Habana “se ofertan apenas unos 7 000 combos al día, una cifra que ni por asombro logra satisfacer la fuerte demanda en una ciudad, donde pululan las grandes colas y aglomeraciones en las tiendas”, señala el texto.

Jaime Carreras Pérez-Teran, usuario de TuEnvío, consideró que el problema que enfrentaba el comercio electrónico no estaba vinculado ni a la plataforma tecnológica, ni la red, ni la tienda.

“El problema es la economía. Si no hay productos no hay nada que vender”, sostuvo Pérez-Teran.

“Es mejor que le dedique tiempo de investigación periodística a averiguar por qué no se produce suficiente pollo, carne de cerdo, carne de res, pescado, huevo, frijoles, arroz, arroz, azúcar, frutas, hortalizas, viandas, etc. Producir alimentos en Cuba para abastecer la demanda real de estos, no sólo para cumplir el plan. Entonces las tiendas podrán aspirar a vender presencialmente o en línea”, agregó.

La creciente escases en la oferta durante el año ha provocado el surgimiento de aplicaciones o trucos a través de los cuáles muchas personas logran conseguir un turno para comprar.

Precisamente, la dificultad para comprar en la aplicación es lo que más quejas genera entre no pocos usuarios, habituados a irse con las manos vacías pese a invertir horas y megas de conexión tratando de armar un “carrito”.

Cubadebate también llamó la atención sobre los “acaparadores digitales”, que evitan una distribución más equitativa de los productos.

“El intercambio y trapicheo de mercancías por grupos online ha ganado adeptos”, destacó el medio oficial.

“Los ‘combos fantasmas’ solo duran segundos en la red. Son los que están reservados para los ‘clientes preferenciales’, para darles prioridad. Y lo peor es que los auditores se hacen los de la vista gorda porque para ellos hay combos guardados. Son una mafia y se cuidan muy bien”, puntualizó en un comentario un usuario identificado como Cubanito.

La situación actual de TuEnvío no es muy diferente a la que presentaba cuando fue la plataforma fue presentada hace un año. Todavía a la hora de comprar los cubanos experimentan congelamiento de la página, combos mal gestionados, demoras en la entrega de mercancía, desabastecimiento y deficiente servicio de atención a la población.

“Si dejaran hacer tiendas virtuales privadas esto no pasaría. Pero el estado se ha convertido en un pulpo que quiere controlarlo todo y no puede”, declaró a CubaNet, Renier González, un joven registrado en la aplicación de TuEnvío.

