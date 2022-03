MIAMI, Estados Unidos. – El 11 de julio de 2021, Yunior Jorge Ramos Yera, de 31 años, se unió a una manifestación sin precedentes en la ciudad de Placetas, provincia de Villa Clara, “a raíz de la pésima situación económica, la falta de medicamentos y los apagones”, cuenta a CubaNet su hermana, Yanely Ramos Yera.

“Se unió y se dirigió con el resto de los manifestantes rumbo al parque central de Placetas. Ahí estuvo poco tiempo y después se fue para su casa porque tenía dolor de cabeza. Él padece de migraña casi a diario”, especifica la joven.

Apenas tres días después, el 14 de julio, Yunior Jorge se presentó en la Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). “Lo estaban localizando dos miembros de la Seguridad del Estado; dijeron en la casa que se presentara en la unidad de la PNR. Él como no había hecho nada salió del trabajo directo para allá pensando que fuera para ponerle una multa”, rememora su hermana.

Sin embargo, al llegar a la estación fue detenido y ni siquiera se le permitió contactar vía telefónica a su familia. “Al otro día fui temprano a llevarle ropa y a saber por qué estaba detenido y cuando les pregunté a los oficiales me dijeron que había un video donde salía él tirando una piedra a un auto de la Policía”.

“Yo no les creí pues las manifestaciones en Placetas fueron esencialmente pacíficas, no se destruyó nada, solo se gritaron consignas de libertad y se caminó. No hubo violencia y esto puede ser observado en los múltiples videos que hay en internet”, explica Yanely.

La joven también cuenta que, al día siguiente cuando regresó a la estación de policías, ya su hermano había sido trasladado a otra unidad del municipio Caibarién. “Tampoco en esta ocasión nos avisaron. Allí no le dieron ni una sola visita hasta que el día 5 de agosto fue trasladado para la prisión La Pendiente de Santa Clara. No fue hasta ese día que se supo de qué estaba acusado (desórdenes públicos, desacato y atentado)”.

Indebido proceso

Durante el proceso iniciado contra su hermano, otro joven se declaró culpable de haber lanzado la piedra contra un carro de la Policía, apunta Yanely. “Cuando lo supe fui con el abogado y se lo conté. Este me dijo que iba a averiguar y, efectivamente, había una declaración del otro muchacho, al que soltaron a los pocos días”.

En cambio, a Yunior “en ningún momento se le dio libertad condicional y no es hasta los días 14, 15 y 16 de diciembre que se celebra el juicio en su contra y en contra de varios manifestantes de Placetas. En este le preguntan si él tiró la piedra, dice que no, le preguntan que si es de los derechos humanos, dice también que no y lo mandan a sentar. Luego pasan al primer testigo ―un policía―, le preguntan qué si vio a Yunior tirar la piedra, dice que no, que el solo lo vio bajando la mano”.

“Luego llaman a otro testigo de la Policía, también le preguntaron que si él había visto a Yunior tirar la piedra y dijo que sí. En ese momento el abogado le pregunta que por qué no lo había dicho en su declaración y dijo que porque no se había acordado y porque no sabía el nombre. Ahí pasan al otro testigo, el delegado del MININT en Placetas. Le preguntan que si él había visto a Yunior tirar la piedra y dijo que sí y el abogado también le pregunta que por qué no lo había dicho en su declaración. Dijo que se le había olvidado”.

“Por último, pasan al testigo de la Policía, el muchacho que había declarado que había tirado la piedra. Al parecer la Policía le propuso pasar de acusado a testigo y él aceptó. Al terminar con los acusados ponen los videos de las pruebas y ¿cuál fue la sorpresa? Yunior no aparece en ninguno de ellos, o sea, que no hay ninguna prueba en su contra”, apunta Yanely.

“Se acabó el juicio y no es hasta el viernes 18 de marzo que nos dieron la sentencia de seis años de cárcel por nada, solo por ir a una marcha pacífica”, termina la joven.

En el acta del Tribunal Municipal de Santa Clara a la que tuvo acceso CubaNet consta que Yunior fue juzgado y condenado junto a los opositores placeteños Mitzael Díaz Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Arianna López Roque, Loreto Hernández García, Ciro Alexis Casanova Pérez y Donaida Pérez Paseiro. Asimismo, fueron condenadas las gemelas Lisdani y Lisdiani Rodríguez Isaac, y los ciudadanos Orlando Pineda Martínez, Yunior Iglesias Velázquez, Juvier Jiménez Gómez, Demis Valdés Sarduy, Yeidel Carrero Pablo, Yamani Noel Pupo Soto y José Enrique Pablo Oliva.

De acuerdo con el grupo Justicia 11J, hasta el momento se encuentran detenidas 759 personas que salieron a las calles el 11 y 12 de julio de 2021.

