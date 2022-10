MIAMI, Estados Unidos. — El piloto cubano Rubén Martínez Machado, quien escapó de Cuba en una avioneta Antonov An-2 el pasado viernes, se encuentra detenido y a la espera de una entrevista de miedo creíble, informó la cadena Telemundo.

Según ese medio, el joven fue trasladado este martes al centro de detención para migrantes en Krome, donde espera a que en cualquier momento le den su entrevista de miedo creíble.

“Antes que nada, Estados Unidos tiene la obligación de escuchar a alguien que grite que tiene miedo de volver a su país. En este caso mi cliente tiene un temor horrible”, dijo a Telemundo el abogado de inmigración, Eduardo Soto, representante legal del joven.

Pese a que Martínez Machado incurrió en una violación del espacio aéreo estadounidense, su abogado se mostró optimista en torno al caso.

“Pienso que lo vamos a poder comprobar y él se quedará acá, en este país”, aseguró el jurista.

Soto señala que una vez pasada la entrevista de miedo creíble, el camino del piloto cubano en EE. UU. quedará despejado.

“Cuando la persona pasa una entrevista de miedo creíble, ya se toma una decisión de si es positivo, soltarlo o no”, sostuvo el abogado.

De ser devuelto a Cuba, Martínez Machado podría enfrentar una condena de entre 10 y 20 años de cárcel por el delito de piratería, tal y como dispone el vigente Código Penal del régimen cubano.

“Ya después de la decisión que tomó, lo mejor es que se pueda quedar allá”, señaló su hermana en declaraciones recogidas por Telemundo.

La cadena de noticias también entrevistó al experto en seguridad aérea Wayne Black, quien señaló que el caso debe ser analizado desde varias perspectivas.

“No culpamos a nadie por tratar de escaparse de Cuba. Eso lo entendemos. Mi preocupación personal es si fue detectado o no, y por qué no se detuvo, si realmente no estamos tan seguros como deberíamos. ¿Qué pasa si ese avión hubiese caído sobre una escuela?”, cuestionó el experto.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.