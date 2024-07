SAN LUIS POTOSÍ, México.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueran detenidos luego de las protestas multitudinarias desatadas en distintas localidades este lunes 29 de julio, el día posterior a los comicios electorales.

“El Ministerio Público tiene que actuar, no solamente con los malandros y drogadictos que le dan 40 dólares para que aterroricen a una mujer. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefes me refiero no solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela, esa es la verdad”, expresó este martes durante una sesión en la Asamblea Nacional.

En una camapaña de desprestigio y deslegitimación contra la oposición, que ha verificado las actas y asegura tener la mayoría de los votos a su favor, Rodríguez indicó que tanto Machado como González “sabían de esos planes”, en referencia a las protestas.

“Ese supuesto comando no era de campaña sino un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer”, dijo.

Por su parte, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó que hay 749 personas detenidas tras los “hechos violentos” ocurridos en las manifestaciones.

“Todos han sido pasados a la orden del Ministerio Público para presentarlos ante los tribunales por los delitos de instigación pública, instigación al odio, así como obstrucción de vías públicas, resistencia a la autoridad, y en los casos más graves terrorismo. A todos se le están dando privativa de libertad”, comunció en una rueda de prensa.

#EnVivo 📹 | Reunión Conjunta del Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación. https://t.co/uQlZMrOijB — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 30, 2024

Este martes, además, el dictador Nicolás Maduro se reunió con las autoridades del Alto Mando Militar y las estructuras políticas en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

En una reunión televisada y transmitida en directo, Maduro culpó a los líderes opositores por las protestas y mostró supuestos videos de lo que calificó como “actos terroristas”, que no eran más que expresiones de descontento tras la proclamación de Maduro como vencedor de unas elecciones llenas de irregularidades.

“Los entrenaron en el exterior para establecer unos Comanditos para la violencia, la venganza el fascismo. Devela el rostro decrépito del fascismo”, dijo, en sintonía con lo expresado por Rodríguez.

Este martes, el ministro de Defensa en Venezuela, Vladimir Padrino López, ofreció declaraciones en defensa del régimen chavista, asegurando que el país se encontraba en presencia de un supuesto “golpe de Estado fraguado por la derecha”, en referencia a la oposición.

Entretanto, la situación en Venezuela continúa tensa y es espera que las manifestaciones se extiendan por varios días.

La organización no gubernamental Foro Penal dio a conocer este martes que ya ascienden a seis los fallecidos en Venezuela como saldo de las protestas populares en respuesta al fraude electoral del régimen chavista.

Asimismo, la ONG verificó unos 132 arrestos desde el 29 de julio, fecha en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, controlado por el chavismo, acreditó la elección presidencial al dictador Nicolás Maduro.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.