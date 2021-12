MIAMI, Estados Unidos.- Yotuel Romero compartió en sus redes sociales el mensaje que le envió una pianista cubana que denuncia la situación por la que atraviesan los artistas en la Isla luego de dos años sin trabajar a causa de la pandemia.

La pianista, integrante de la orquesta femenina Son Diamantes, de Bayamo, provincia Granma, cuestionó la actitud del gobierno al no garantizar trabajo para sus músicos, a quien, incluso, les deben el salario de meses anteriores.

La mujer aseguró que después de dos años pandémicos, ahora, de vuelta a la normalidad, tampoco pueden trabajar porque el presupuesto se gastó en conciertos de Buena Fe y Raúl Torres.

“Hace dos años no trabajamos por la pandemia, pero ahora volvió todo a su normalidad. El Centro de la Música no tiene trabajo para nosotros, pero ya pasaron Raúl Torres y Buena Fe haciendo una gira por los municipios de Granma, se llevaron el presupuesto de este año y posiblemente el del próximo. No nos pagarán los meses de noviembre, que ya es atraso, y diciembre”, señaló.

La autora de la denuncia reclama que los responsables de la situación cuando son abordados responden que están cumpliendo orientaciones de “arriba”. “Tengo un hijo, todos tenemos familia, ¿A quién le importa cómo van a pasar el fin de año los artistas en Cuba, en fin, todos los cubanos que no contamos con una tarjeta con MLC? Eso no les importa”, lamentó.

La denuncia ha generado cientos de comentarios en apoyo a los artistas dentro de la Isla, y los cubanos en redes sociales lamentan que “pasen estas cosas pero imagínate, que se puede esperar de estos personeros… Raúl Torres diputado a la Asamblea Nacional y es capaz de apoyar al violador sexual de Fernando Bécquer… y Mala Fe [Buena Fe] hace un concierto para el pueblo cuya entrada cuesta 2000.00 CUP, y llama anormales a los que no estén de acuerdo con sus ideas.. son dos oportunistas que viven con todos los privilegios garantizados y no tienen ni idea de los males que padece este pueblo”.

Durante las últimas semanas el grupo pro régimen Buena Fe se ha presentado en varias provincias del país generando una ola de críticas por los altos precios de las entradas. El pasado 24 de diciembre una cena concierto en el complejo turístico La Cecilia, en La Habana, costaba 2 000 pesos para ver al dúo.

