MADRID, España.- Este 20 de noviembre comienza la Copa del Mundo de Fútbol 2022 en Qatar, rodeada de polémica, debido, fundamentalmente, a la explotación a los obreros durante la construcción de los estadios de fútbol y la discriminación hacia las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en el país asiático.

Por ello, artistas y distintas personalidades expresaron su rechazo con la elección de la sede y otras se negaron a participar en el Mundial.

Entre ellas se encuentra la estrella de rock británica Rod Stewart, quien fue invitado desde hace 15 meses a ofrecer un concierto en la Copa del Mundo.

Según el propio Stewart declaró al periódico británico The Times, rechazó la actuación por la que le pagarían un millón de dólares.

“Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses para tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, dijo el músico de 77 años.

El músico británico Rod Stewart ha revelado que rechazó una oferta más de 1 millón de dólares (960.000 euros) por actuar durante el Mundial de Qatar 2022 por razones morales. #Qatar2022 pic.twitter.com/ftMc9o8Ol2 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 15, 2022

Shakira tampoco actuará ni en la inauguración ni a lo largo de la Copa. La noticia, que había sido dada a conocer por “El programa de Ana Rosa”, fue confirmada este jueves por Europa Press.

Shakira, que ha puesto voz al Mundial de Sudáfrica en 2010 y al de Brasil en 2014, es defensora activa de muchos de los derechos que se violan en Qatar.

Por su parte, Dua Lipa, que aparecía en una lista filtrada sobre los artistas que actuarían en la ceremonia de inauguración, aclaró a través de historias de Instagram: “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos”.

La cantante británica, que actuó en la final de la Champions League de 2018, dijo también: “Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”.

El reggetonero JBalvin, otro de los confirmados para los eventos musicales programados, tomó la decisión de no presentarse, “como un acto de rechazo a los malos tratos que reciben las mujeres, los trabajadores migrantes y la comunidad LGBTIQ+ en este territorio”.

Mientras que el popular streamer español Ibai Llanos declaró que había sido invitado a viajar a Qatar en el avión de la selección española y que lo había rechazado.

“No me sale de los c…. y no lo voy a hacer. Tomé la decisión ya hace unas semanas. ¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?”, dijo Llanos en uno de sus directos en Twitch.

Otros como el futbolista alemán Leon Goretzka sí participarán, pero igualmente han expresado su oposición.

“Preferiría competir por la Copa del Mundo en la cima de mi carrera en un país diferente. El hecho de que la situación en materia de derechos humanos en un país no se tuviese en cuenta en los criterios fue un gran error, y nos enfurece”, dijo el mediocampista.

