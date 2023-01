MADRID, España.- El periodista Abdiel Bermúdez, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, compartió a través de redes sociales que le fue robado su celular esta semana.

“Ayer `perdí´ el móvil, tropa… Alguien se sintió con el derecho de tomarlo sin permiso y… ¡lo apagó!”, dijo desde Facebook sin ofrecer detalles del robo.

En respuesta al comentario de un internauta, mencionó que el robo ocurrió el martes entre las 8:00 y 9:00 de la mañana en una terminal del ómnibus, aunque no precisó cuál.

En comentarios a la publicación varios conocidos de Bermúdez dijeron haber pasado por una situación similar.

Esta misma semana Claudia Lugo, conductora del Canal Habana, alertó sobre el aumento de la violencia en las calles cubanas.

Según relató, a las 9:00 de la mañana de este miércoles, tras salir del gimnasio y mientras caminaba por la Quinta Avenida en el municipio Playa, con su móvil en la mano, un hombre se le acercó y le dijo: “Sigue que te van a hacer lo mismo que hago yo… arrebatar celulares”.

“Les juro que me bajó la presión. Al momento de decirme esto el hombre se mandó a correr entre los carros. Yo tuve que detenerme y respirar. Guardé el celular y busqué a lo largo del camino para asegurarme de que el hombre aquel no volviera a aparecer. No sé si esa alerta sería porque no podía hacer nada en el medio de la Quinta Avenida, ni sé si hoy ya había cumplido su cuota, lo cierto es que me dejó pensando en la violencia que se vive hoy en Cuba”, compartió Lugo.

A finales del pasado año un cubano de 58 años, residente en Pinar del Río, fue golpeado en la cabeza mientras intentaban robarle. Según dio a conocer la emisora Radio Guamá, fue agredido con los puños y con piedras por tres personas.

Cada vez son más frecuentes en redes sociales las denuncias sobre sucesos como estos, incluso algunos han sido publicados por la prensa oficialista.

