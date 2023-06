MIAMI, Estados Unidos. — El periodista independiente Yoel Acosta Gámez, colaborador de CubaNet, se encuentra en exilio forzado en Guyana, destino al que viajó debido a las numerosas amenazas en su contra por parte de la Seguridad del Estado del régimen cubano.

En declaraciones a este diario, el reportero indicó que la persecución sufrida durante los últimos meses lo obligó a poner rumbo al país suramericano, una de las pocas naciones que no exige visado a los ciudadanos cubanos.

“Al no tener otra opción y la economía suficiente tuve que salir para Guyana no había más salida. El régimen se disponía a llevarme a prisión. Ese era su objetivo”, precisó Acosta Gómez.

Desde hace varios meses la policía política había incitado al periodista a abandonar el país, a lo que este se negó reiteradamente. Sin embargo, los cargos fabricados en su contra y la posibilidad real de terminar en prisión por cuarta vez lo obligaron a tomar la difícil decisión de partir dejando atrás a su esposa e hijos.

“En mi última citación con un agente de la Seguridad del Estado en Baracoa fui acusado de falsos delitos como atentado e incitación a la desobediencia civil. Según ellos, con el nuevo código penal eso era sancionado hasta con 10 años de prisión. Todo por mostrar con mis trabajos la realidad que vive el cubano de a pie”, explicó el joven.

En ese escenario, la policía política le dio dos opciones: salir del país o ser procesado ante los tribunales.

“En otras ocasiones, el régimen me había amenazado con ser llevado a prisión por mis trabajos, pero aun así seguí adelante porque me gusta mostrar la realidad de mi país y no la mentira disfrazada que venden ellos. Esta vez no jugaron. Hace una semana el régimen me citó: querían que firmara un documento donde les dijera qué decisión tomaba para ellos actuar, por lo que decidí salir del país. Mis condiciones ahora mismo no me permiten estar nuevamente en prisión”, indicó el reportero, que ha cumplido prisión en tres ocasiones anteriores.

Yoel Acosta Gámez asegura que ahora mismo no sabe qué hacer ni a dónde ir. Tiene claro que solo le queda pedir refugio o asilo político, ya que el régimen no le permitirá regresar a Cuba. Sin embargo, solo tomará esa opción en países que no sean aliados del régimen cubano.

“Si se me da la oportunidad podría pedir asilo en un país que no fuese aliado del régimen cubano”, sostuvo el reportero.

No es la primera vez que el régimen de la Isla envía a activistas y opositores al exilio forzoso en Guyana. Una situación similar vivió el cubano Daniel Llorente, recordado por correr con una bandera de Estados Unidos durante el desfile del 1ro de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución de La Habana.