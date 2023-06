LA HABANA, Cuba. – El periodista independiente y bloguero cubano Agustín Valentín López Canino fue detenido de forma arbitraria este lunes 19 de junio. López Canino, también creador del portal digital “Cubanos de Adentro y de Abajo”, estuvo en custodia durante casi 12 horas antes de ser liberado, según declaró a este medio.

El incidente ocurrió en un callejón, donde, según reportes, las autoridades habían ocultado una patrulla para evitar que simpatizantes del periodista documentaran el evento.

En conversación con CubaNet, López Canino narró cómo alrededor de las 7:30 a.m. fue abordado por un agente identificado como “Carlos” quien le solicitó acompañarlo. A pesar de cuestionar el motivo y la duración del procedimiento, el periodista fue conducido hasta el Parque de El Globo, evitando cualquier posibilidad de documentar la presencia de la patrulla policial.

Posteriormente, fue trasladado a la Subestación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Calabazar. Según López Canino, fue acusado de haber convocado una protesta para este lunes, lo que él niega enfáticamente.

El periodista independiente y bloguero señala que los oficiales alegaron tener información de un individuo llamado “Wilber”, quien supuestamente utilizó su nombre para realizar la convocatoria. Sin embargo, López Canino desconoce a cualquier persona con ese nombre y recalca que cualquier individuo puede usurpar su identidad en tales circunstancias.

“En la Unidad fue que me comunicaron que supuestamente yo había hecho una convocatoria para el día de hoy [lunes 19 de junio] para realizar una protesta. Les respondí que bien saben que yo las protestas las hago públicas”, apuntó el periodista independiente.

Finalmente, fue liberado cerca de las 6:00 de la tarde, trasladado a su domicilio por otro agente policial en una patrulla diferente. El periodista sospecha que este incidente podría ser un intento de coacción o intimidación por parte de las autoridades, pero reafirma que no ha convocado ninguna protesta reciente.

“No sé si ellos [los agentes de la Seguridad del Estado] se lo inventaron para tenerme coaccionado y, por supuesto, arrestado. No sé, pero puedo asegurar que en ningún momento he promovido ninguna manifestación ni he tenido las intenciones de hacerla en estos días”, afirmó.

A pesar de la experiencia, el creador del portal “Cubanos de Adentro y de Abajo” promete continuar promoviendo protestas pacíficas, siempre de forma pública y con suficiente antelación.