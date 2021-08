MIAMI, Estados Unidos.- Una periodista oficialista cubana de la provincia de Ciego de Ávila, Arletty White Morales, denunció este fin de semana las pésimas condiciones de un centro de aislamiento para niños en esa provincia, y aseguró que asume las consecuencias si su actitud le cuesta el trabajo.

“Si este debe ser el fin de mi corta carrera como periodista lo asumo con total responsabilidad”, escribió White en su cuenta de la red social de Facebook.

“Estas son imágenes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Ciego de Ávila, donde tienen ingresados a los niños en espera del resultado del PCR. Considero que estas no son condiciones para tener a infantes que ni siquiera saben si son positivos a la COVID-19”, agregó.

“Lo escribo con dolor y con plena conciencia. Que me disculpen, pero así no se convence a nadie de ingresar y cumplir con los nuevos protocolos. También sé que ninguna escuela tiene condiciones para un hospital de campaña. Y está bien para un adulto, ¿pero para un niño? No”, sentenció.

White, que trabaja en la emisora Radio Surco y Televisión avileña, compartió junto a su publicación imágenes de las condiciones del baño, las duchas y las puertas rotas del centro de aislamiento.

La periodista recibió críticas por su actuar, pero también mucho apoyo y agradecimiento por hacer lo que debe un periodista.

“He seguido prendida de tu publicación. A todos nos resulta impactante. ¿Por qué? Porque por ´muchas razones´ la prensa cubana se ha dedicado a maquillar lo que ve y lo que dice el pueblo, salvo algunas excepciones, y de estas tenemos en el terruño”, escribió Blanca Rosa Benítez Hernández.

Por su parte, la usuaria Gladys Ramírez dijo: “Para los que dicen que la crítica de la periodista debió haber sido dirigida para los responsables del centro y no ventilada en redes sociales yo me pregunto: ¿será que los responsables son ciegos o viven en un universo paralelo que no se han dado cuenta en qué condiciones está la institución?”

“Felicidades por tu trabajo, con 5 periodistas como tú por provincia las cosas podían haber cambiado mucho para nuestro país. Claro que se necesitan muchos más, como tú. Para que llegue la transparencia a este país enturbiado por la desinformación o la información a medias que es lo mismo”, escribió Arnaldo Williams.

“En varios centros de aislamiento las condiciones son pésimas, no solo para los niños también para los adultos. ¿La falta de recursos tiene que ver también con los insumos para realizar la limpieza? ¿O falta exigencia y organización en esos lugares? O quizá personal para la tarea. En resumen, un 3 en 1”, opinó Mariesly Wong.

