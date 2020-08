Periodista oficialista cubano: “Dónde se acusa a la policía”

MIAMI, Estados Unidos.- La policía cubana ha enojado a un periodista oficialista, “un profesional revolucionario y un cubano martiano, fidelista”, como él mismo se describe, quien ha arremetido contra esta fuerza del orden en su página de la red social de Facebook, y ha descrito la odisea por la que atraviesan muchos cubanos sin que a nadie puedan reclamar.

Con el enunciado “Dónde se acusa a la policía”, Nelson Ricardo Sierra se quejó de los malos tratos que recibió en la estación de Zapata y 3ra, donde le impusieron una multa luego de dejarlo esperando por cuatro horas —según contó— para devolverle todos sus documentos.

“En la unidad pasaron 4 horas de espera de malas formas y maltrato por los oficiales de guardia con la chapa 34090, 05110, 11359, estos trataron de hacerme la vida imposible, ellos simplemente me dieron vergüenza”, escribió en su perfil de Facebook.

El periodista aseguró que ante la escasez de combustible y de transporte, desde hace meses tiene una moto eléctrica que lo ha ayudado a cumplir con su trabajo y a resolver situaciones familiares, y aunque tiene licencia de conducir tuvo que volver a pasar los exámenes teóricos y práctico para transitar con este vehículo.

Sin embargo, relata en su publicación, la situación epidemiológica provocada por el nuevo coronavirus le ha impedido terminar el proceso y razón que le ha impedido sacar la licencia hasta el momento, “por lo tanto manejo mi moto sin la categoría que se exige (Infracción que conozco)”.

“Fui detenido por un policía de carretera (Un caballito como se le dice en Cuba) me pide los documentos y al ver que no tenía la categoría, me convierte en víctima. (La ley del tránsito dice que en un caso como este se aplica una multa de 20 pesos al infractor). El oficial me conduce hasta la unidad de Zapata y 3ra, a la UNA de la tarde, me aplicó la multa de 20 pesos, firmé y al retirarse me hizo saber que debía esperar por mis documentos con los oficiales de guardia (este policía abandonó la unidad y me dejó allí)”, escribió.

Más adelante señaló: “fui brutalmente humillado y maltratado, sin derecho a una explicación”. Ricardo Sierra aseguró que sintió vergüenza. “No pude sentir otro sentimiento por personas que fueron formadas por esta revolución, una fuerza que se debe al pueblo, que como periodista tanto he defendido en todas las esferas nacionales e internacionales, y en ese momento darte cuenta de que perdieron por completo la parte humana que es lo que los define como #cubanos y revolucionarios”, denunció.

El periodista aseguró que la historia continúa, aunque hasta el momento no ha publicado la segunda parte de su queja.