Periodista independiente Luz Escobar revela detalles de su arresto

MIAMI, Estados Unidos. – Tras ser detenida alrededor de cinco horas este miércoles 8 de mayo, la periodista independiente y reportera del diario digital 14ymedio, Luz Escobar, reveló que el oficial que debía interrogada no se presentó en una estación del municipio de Boyeros alegando problemas con el combustible de su motocicleta.

Escobar fue arrestada en la tarde de ayer mientras se encontraba recogiendo testimonios de personas que perdieron sus casas a causa del tornado del pasado mes de enero y que ahora viven “hacinadas” en una escuela de ese municipio, ubicado al sur de La Habana.

Mientras realizaba su trabajo, la periodista fue “delatada” por un militante del partido quien, “visiblemente molesto con su presencia”, pidió a uno de los vigilantes del lugar que llamara a la policía.

“Pensé que solo lo decía para asustarme y me quedé sentada al pie de la entrada del albergue haciendo las entrevistas”, relata Escobar, quien señala que, poco después, llegó la patrulla policial con dos uniformados.

“Me pidieron el carné de identidad y les conté que era periodista. Entonces me preguntaron si tenía credencial, algo imposible para un reportero independiente, pues las autoridades no reconocen ni emiten permisos para quienes laboramos en medios de prensa que no se afilian a la línea oficial”, agrega Escobar.

Tras ser arrestada y conducida a la unidad policial, la reportera fue trasladada a un cubículo con reja y candado. Allí tuvo que entregar sus aretes, su anillo y todo lo que llevaba en la mochila.

También dio cuenta de una llamada que realizara a la unidad el agente Camilo, alias del oficial de la policía política que lleva meses acosándola, citándola para interrogatorios y amenazándola con que no puede cubrir eventos públicos.

Escobar cuenta en su crónica, publicada este jueves en 14ymedio, que el jefe de la unidad en cuestión le advirtió que no podía ejercer el periodismo independiente por no tener credencial y que, debido a su labor como reportera, incurría en una “violación” de la Constitución”.

“Sin autorización no puedes andar por ahí haciendo entrevistas”, remarcó el comisario.

Pese a la arbitraria detención, Escobar se mostró satisfecha y agradecida por el apoyo recibido a través de las redes sociales y de medios independientes que dieron cobertura inmediata al suceso.

Los arrestados y amenazas de la Seguridad del Estado contra reporteros independientes, activistas y miembros de la sociedad civil cubana se han vuelto habituales durante los últimos meses. Todo ello avizora un panorama desfavorable para el ejercicio del periodismo en la Isla, que podría endurecerse aún más con la implementación de la llamada “Ley Mordaza”, la misma que en la primavera de 2003 enviara a prisión a unos 75 disidentes, entre ellos 27 periodistas independientes.