Luego de criticarla, Elaine Díaz espera acogerse a Ley de Ajuste Cubano en EE.UU.

MIAMI, Estados Unidos.- En su programa correspondiente a este martes 7 de julio, el comunicador e influencer cubano Alexander Otaola denunció que Elaine Díaz, periodista ex oficialista y quien en el pasado celebró la derogación de la política de pies secos, pies mojados, actualmente se encuentra en Estados Unidos esperando ampararse en la ley que una vez también criticó: la Ley de Ajuste Cubano.

De acuerdo a Cubanos por el Mundo, la plataforma que alberga el programa de Otaola, Elaine Díaz, directora de Periodismo de Barrio, llegó hace seis meses a Estados Unidos junto a su esposo, José Jasán Nieves, quien dirige el portal cubano El Toque.

Alexander Otaola, quien en una ocasión también fue criticado por la periodista por su posición contra el régimen comunista de La Habana, aseguró que Díaz llegó a territorio estadounidense para dar a luz.

Durante su presentación, Otaola resaltó que ambos periodistas, aunque se incluyen entre los independientes y están a la cabeza de dos sitios web supuestamente opositores e incómodos para el castrismo, mantienen una postura sutil para con el gobierno y han criticado en varias ocasiones la postura del presidente Donald Trump, lo cual ha quedado en evidencia en disímiles ocasiones.

Por su parte, “la prensa independiente cubana los denunció durante los últimos años como periodistas ‘paraestatales’, que, aunque buscaban mostrarse como entes sin compromisos con el Estado, buscaban influir dentro de la sociedad a favor del sistema comunista, justificando decisiones y suavizando hechos conflictivos de la realidad nacional y su política exterior”, reza una nota de Cubanos por el Mundo.

Otaola criticó en su programa que la periodista considerase hace unos años que internet no fuese una necesidad en Cuba. “Me da tanta risa que los indicadores para medir el grado de satisfacción cubana sean sobre el acceso a Internet, cuando la mayoría de las personas en el mundo no tienen ni qué comer, ni dónde dormir”, dijo en ese entonces ante la televisión estatal.

Sin embargo, el comunicador critica el cambio radical de postura de Elaine Díaz, quien el pasado 30 de junio escribió en redes sociales: “En Cuba el acceso a datos móviles no es un derecho ciudadano. Es el gobierno quién decide cuándo accedes, aunque tú los pagues. Hoy, se los han cortado a periodistas y activistas. No es la primera vez. No será la última”.

Elaine Díaz recibió hace unos años una beca de la Nieman Foundation for Journalism para cursar estudios en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts; en ese momento el régimen cubano la defendió luego de que una sucursal de Bank Of America le negó la apertura de una cuenta bancaria como ciudadana residente en Cuba, debido al embargo económico.

No obstante, con motivo de la eliminación, por parte de la administración del expresidente Barack Obama, de la política pies secos, pies mojados, Elaine Díaz escribió en un artículo reseñado por The New York Times: “Si las victorias de política exterior de los gobiernos coincidieran con las de sus pueblos, habría tres victorias políticas que deberían aplaudirse en Cuba: la derogación de la Ley de Ajuste Cubano (CAA), la devolución de la Base Naval de Guantánamo y el fin del bloqueo económico”.

En el mismo texto dijo: “El llamado régimen de Castro sigue siendo, a ojos estadounidenses, represivo y totalitario, pero no tanto como para no poder resolver las diferencias a través del diálogo”.