MIAMI, Estados Unidos.- El periodista de Cubanet Orelvys Cabrera Sotolongo se exilió el pasado 19 de diciembre por las severas amenazas que recibió en los últimos meses de parte de la Seguridad del Estado cubano. Desde Rusia, donde se encuentra desde entonces, narra las vicisitudes que atraviesan él y su pareja, así como los cientos de cubanos que ha encontrado en el país euroasiático.

“El 12 de noviembre fue mi última citación, la Seguridad del Estado me dejó claro que tenían en mi contra un expediente de 30 años como mínimo. Me amenazaron con regularme la salida del país a partir de enero”, dijo vía telefónica.

“Me dejaron claro que mi título de Comunicación Social lo invalidaron, y me retaron a presentar todos títulos para supuestamente demostrarme que eran falsos, y entonces acusarme por falsificación de documentos. Amenazaron incluso con decomisarle el negocio de fotografía a mi pareja”, relató.

Según Orelvys Cabrera, que estuvo preso 37 días por participar en las manifestaciones del 11 de julio, lo que más los molestó fue el podcast de CubaNet La Gusanera. “Ellos no querían que La Gusanera siguiera desde Cuba. En todo momento me mostraron su preocupación hacia ese proyecto, que involucraba a otros jóvenes. Llegaron a decirme que me estaba convirtiendo en una figura de la oposición en ascenso y tenían que pararme por las buenas o las malas. Temí por nuestras vidas”, expresó.

Las últimas dos semanas, por su parte, también han sido caóticas. Orelvys y su pareja llegaron a Rusia, contó a CubaNet, con la intención de viajar a Serbia, cruzar fronteras y llegar a Grecia, y así entrar a la Unión Europea, un trayecto que se ha convertido en la hoja de ruta de miles de cubanos que escapan de la isla.

Sin embargo, la crisis migratoria de los cubanos en Rusia es considerable, y el gobierno de Vladimir Putin los está deportando a la isla.

“Aquí peligramos, están devolviendo a todos los cubanos, este país es amigo de la dictadura y además es una sociedad muy homofóbica, atacan a los homosexuales”, lamenta Orelvys Cabrera.

El periodista de CubaNet teme que se queden en la calle de no poder cumplir con su objetivo, que se les acabe el dinero que llevaron o que sean atacados él y su pareja, es por ello que trata de llamar la atención sobre su situación y llama a organizaciones internacionales para que los ayuden con una visa humanitaria.

“Es que aquí peligramos. Ya sufrimos un ataque de palabras, un grupo de rusos. Es triste de verdad lo que nos puede pasar desprotegidos. Yo tenía miedo hablar desde aquí, pero no me queda de otra”.

Durante sus días en prisión varias organizaciones internaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Voces del Sur exigieron la liberación de Orelvys Cabrera Sotolongo. Asimismo, Acción Constitucional, Amnistía Internacional, ARTICLE 19 México y Centroamérica, Artists at Risk Connection, CADAL, Civil Rights Defenders, CUBALEX, entre otras ONG, pidieron en un comunicado luego de las masivas manifestaciones del 11 de julio en Cuba la libertad del reportero de CubaNet así como la de los demás periodistas presos en la histórica jornada.

