MADRID, España.- El periodista Abraham Jiménez Enoa, obligado al exilio por el régimen cubano, denunció este miércoles ante la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia la represión a que son sometidos quienes ejercen el periodismo independiente en la Isla.

“Por ley, es imposible hacer periodismo fuera del paraguas del Partido Comunista”, dijo Jiménez Enoa, y argumentó que el Partido Comunista, “más allá de ser la única organización política permitida en el país, es la única que dirige todos los periódicos, todas las revistas, todas las radios y todos los canales de televisión, por lo tanto, los medios cubanos no hacen periodismo, sino propaganda”.

